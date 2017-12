Economista sugere ao BC reforçar defesa externa do País A vulnerabilidade externa brasileira continua e o País não deve se deixar impressionar pelo excesso de liquidez internacional e por essa onda de confiança que contamina algumas análises econômicas, sob pena de incorrer nos mesmos erros do passado, quando não se preparou devidamente para enfrentar eventuais crises externas. A advertência foi feita pelo economista Paulo Nogueira Batista, da FGV-SP, em entrevista ao Conta Corrente, da Globo News. "Nós já aprendemos, pela experiência passada, que essas ofertas abundantes de recursos externos podem ser um presente de grego. E eu, como tradicional Cassandra (aquela personagem dos coros gregos de cuja boca só saíam maus presságios), estou dizendo mais uma vez que nós não devemos nos iludir." Reforçar defesas Em sua receita para evitar a repetição dos erros do passado, Nogueira Batista pregou a consolidação do ajustamento do balanço de pagamentos e o reforço das defesas externas do País. Ele confessou estar angustiado com o baixo nível de reservas do Banco Central. "Comparado com outros países em desenvolvimento, o nível de reservas do Brasil é ridiculamente baixo. Então, é importante que o Banco Central esteja neste esforço de acumulação de reservas, que na verdade começou no final do ano passado e parece que está sendo intensificado agora, aproveitando a conjuntura de liquidez mais favorável." Dupla ação O economista da FGV-SP elogiou a decisão do Banco Central de atuar mais firmemente no mercado cambial, comprando dólares, e também emitindo títulos do Tesouro no exterior. "São formas de acumular reservas, que permitem ao Brasil construir uma linha de defesa para a hipótese de que essa situação internacional mude outra vez, para pior, como já mudou tantas vezes, e não nos pegue em situação vulnerável."