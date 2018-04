Economistas afirmam que a queda do PIB será superior a 10% neste ano A atual recessão argentina - ou depressão econômica, para alguns analistas - avança rapidamente em direção a seu quarto aniversário. Mesmo antes de soprar as velinhas, já ultrapassa com ampla margem todas as crises econômicas anteriores, até mesmo a causada pelo crash da bolsa novaiorquina em 1929. Em tom épico, o presidente provisório Eduardo Duhalde declarou, há duas semanas, que no dia 9 de julho - data da independência argentina - deste ano o país terá saído da recessão. No entanto, para a maioria dos analistas, os argentinos ainda terão de conviver muito tempo com o declínio da economia local. "O fim deste filme está longe", disse categoricamente o ex-secretário de Comércio, Raúl Ochoa. Apesar das promessas do governo, todos os índices indicam estancamento da economia. A produção automotiva despencou 54,7% em março, em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas do comércio, no mês passado, caíram 60%. A arrecadação tributária teve redução de 7,4% em março, mas o tributo que melhor indica como está a saúde do consumo dos argentinos, o Imposto de Valor Agregado (IVA), caiu 27,2%. Para complicar mais ainda o panorama, o país vive o raro estado de estagflação: inflação mais recessão. Em março, a inflação argentina foi de 4%. Em todo o primeiro trimestre, a inflação acumulada é de 9,7%, o equivalente a dois terços da meta de inflação de 15% que o governo Duhalde insiste em sustentar. Todos estes índices têm como pano de fundo a presença em massa de ex-integrantes da classe média, agora sem-teto, nas ruas portenhas, portas fechadas de milhares de comércios, extrema desconfiança no sistema financeiro e falta de crédito. Dívidas - Até as empresas privatizadas de serviços públicos (quase todas de capital estrangeiro) começam a entrar em default, já que, além das conseqüências da recessão, agora sofrem os males causados pela desvalorização da moeda nacional, o peso, que quase triplicou o valor de suas dívidas contraídas em dólares. Os imigrantes bolivianos, peruanos e paraguaios, que antigamente vinham a Buenos Aires por trabalho, diante da falta de perspectivas econômicas começaram a voltar em massa a seus países de origem, onde possuem mais possibilidades de emprego do que na decadente Argentina. A recessão expulsa também os nativos do país, que preferem até arriscar-se em outros lugares. Esse é o caso de 6 mil judeus argentinos, que em dezembro emigraram para Israel. O medo dos atentados em Jerusalém é menor que o de continuar desempregado em Buenos Aires. Uma das principais instituições de estudos econômicos do país, a Fundação Capital, é cética em relação às palavras de Duhalde. "Aqui, consideramos que teremos recessão durante todo o ano 2002 e o começo de 2003", diz a economista Jimena Calvo, da Fundação. "O default do setor público argentino, unido à crise do sistema financeiro e ao estado de incerteza generalizada, inibe os investimentos diretos nacionais e estrangeiros, bem como o consumo, que representa 70% do PIB. Além de tudo, a reformulação dos preços relativos e a falta de regras prejudicam o boom de exportações que poderia ser causado pela desvalorização do peso". Segundo Jimena, a queda do PIB deste ano será de 9%, desde que o cenário econômico não seja "caótico". A economista sustenta que, nesse caso, será impossível prever desvalorização, inflação e queda do PIB. "A Argentina pode continuar caindo se não houver controle monetário, fiscal e acordo com o Fundo Monetário Internacional." Jimena sustenta que quase nenhum setor, com exceção do exportador (especialmente agrícola) e do turismo interno se salvam da recessão. O setores atingidos seriam os de bens de consumo e serviços, além de bancos e fundos de pensões, que sofreriam pela desconfiança do público. O setor importador já foi atingido pela desvalorização, especialmente na área de tecnologia. O economista Dardo Ferrer, da Fundação Mercado, diz que 94% dos argentinos consideram que a situação vai piorar num período de três a seis meses. Ferrer afirma que, com a recessão, a capacidade de poupança das famílias argentinas foi se extinguindo: "em 1999, já com o início da crise, 20% das famílias tinham capacidade de poupar. Esta proporção caiu para 8% no ano 2000 e para 3,1%, em 2001. Este ano, o índice não sairá desse patamar baixíssimo". Capitais - Para o presidente da Câmara de Exportadores, Enrique Mantilla, "a Argentina não terá entrada de capitais pelos próximos anos". Segundo ele, a queda do PIB em 2002 será de 10%. Segundo pesquisa da Câmara Argentina de Comércio (CAC), 92% dos comerciantes afirmam não enxergar saída para a recessão. Para César Tortorella o vice-presidente da Confederação Geral Econômica (CGE), "o PIB continuará caindo, de forma alarmante". "Se o dinheiro do FMI somente for suficiente para pagar as dívidas da Argentina com os organismos financeiros, o desemprego continuará aumentando", diz. O ex-secretário de Comércio, Raúl Ochoa, calcula que o desemprego passará dos atuais 22% para 25%, no mínimo. Ochoa considera que a arrecadação tributária poderia melhorar, mas artificalmente, por causa das recentes retenções às exportações. "Mas o IVA não melhorará, e pode cair 15%." Ele prevê queda do PIB de 10% no ano. Mas o economista Aldo Abram diz que podia ser pior: "acredito que a queda será de 15%. Cada vez haverá menos dinheiro, e o que sobrar será levado para fora". Abram questiona: "quem está disposto a investir na Argentina? Ninguém. Recuperar a confiança dos argentinos e dos estrangeiros? Isso levará muito, muito tempo."