Economistas argentinos estudam saída sem o FMI Existe uma saída para a Argentina sem o Fundo Monetário Internacional (FMI)? Esta pergunta começou a circular com insistência nesta segunda-feira, quando o ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, voltou de Washington com as mãos vazias depois de uma série de reuniões com a diretoria do Fundo. No cenário mais otimista, a Argentina assinaria um acordo somente no fim de maio ou início de junho, um prazo que parece uma eternidade para o governo. O FMI exige um impopular ajuste de 60% do déficit fiscal nas províncias, medida que implicaria a demissão de quase 400 mil funcionários públicos. Os governadores afirmam que as demissões são impossíveis, já que elas poderiam causar uma seqüência incontrolável de conflitos sociais. Os governadores temem que um cenário de piquetes nas estradas e saques a supermercados possa enterrar suas respectivas carreiras políticas, quando falta pouco mais de um ano e meio para as eleições. Sem nenhum sinal de ajuda financeira do organismo internacional a não ser em troca de um drástico ajuste fiscal nas províncias argentinas, os analistas começam a pensar rapidamente em uma alternativa ao Fundo. O economista Daniel Carbonetto é um dos que estão assessorando o presidente Eduardo Duhalde sobre as alternativas ao FMI. Discreto, Carbonetto é consultado com freqüência pelo presidente. Há um mês, Duhalde o chamou em um sábado de manhã para uma breve conversa na residência oficial de Olivos, e Carbonetto acabou ficando para o almoço, e finalmente, um café no fim da tarde. No sábado passado, Carbonetto voltou a Olivos, desta vez acompanhado por uma equipe de economistas, que conversaram durante todo o dia com Duhalde. Carbonetto, ex-assessor do ex-presidente peruano Alan García, disse ao Estado que "seria ideal que não ocorresse um acordo com o Fundo". Segundo Carbonetto, a fórmula para reativar a economia do país "não é ortodoxa". Ao contrário do que o FMI exige, Carbonetto propõe realizar intervenções no mercado cambial através de um mecanismo de flutuação "suja", de forma que o dólar não supere a barreira dos 3,00 pesos. O economista, vinculado à Confederação Geral do Trabalho (CGT) dissidente, sustenta que é preciso "recompor" os salários, com aumentos anuais de 7% acima da inflação. Além disso, sugere o aumento das aposentadorias para um mínimo dos atuais 150 pesos para 300 pesos. Segundo Carbonetto, também seria necessário reestatizar o sistema previdenciário e nacionalizar a empresa petrolífera YPF atualmente nas mãos da espanhola Repsol. "Se continuarmos fazendo ajustes, como pede o FMI, em menos de três meses passaremos do atual desemprego de 23% para 30%, diz. Paralelamente, o Grupo Fênix, que reúne economistas da Universidade de Buenos Aires comandados por Aldo Ferrer, afirma que a Argentina poderia prescindir do Fundo, renovando o sistema bancário com um estrito controle sobre as atividades dos bancos estrangeiros, e com um grupo de bancos estatais que financiem políticas ativas que estimulem a produção. Além disso, propõem modificar o tipo de câmbio, para que seja "administrado", deixando a livre flutuação. O Grupo Fênix também propõe o reforço do Mercosul, além de renegociar os contratos das empresas públicas privatizadas. Segundo Ferrer, o Brasil é um excelente exemplo de autonomia diante do FMI, já que durante a crise de 1998 preparou um plano sem ajuda externa. Outro integrante do Grupo, o politicólogo José Nun, afirma que os organismos financeiros internacionais são como os "bandoleiros errantes, que arrasavam vilarejos inteiros, já que não pensavam voltar lá. Os mafiosos pelo menos são bandoleiros estacionários". O analista político Martín Granovsky disse ao Estado que possui a forte sensação de que "um acordo com o Fundo é difícil de conseguir. E, se for conseguido, é inviável. O governo não pode fazer o que o Fundo quer, já que isso causaria uma explosão social em um instante".