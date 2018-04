Economistas brasileiros sugerem plano de ajuda à Argentina Os economistas Antônio Corrêa de Lacerda, Fábio Erber e Luiz Carlos Prado elaboraram um estudo no qual apresentam o Plano Mercosul de ajuda a Argentina, sob a alegação de que o isolamento do país vizinho afeta e enfraquece o Brasil. "Portanto, o Brasil deve ajudar a Argentina com firmeza no limite de seus recursos", dizem. "Não se pode subestimar a importância econômica da Argentina para o Brasil." Sugerem empréstimos do BNDES para empresas brasileiras que atuem na Argentina. Lacerda é presidente da Sociedade Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais e da Globalização da Economia (Sobeet) e professor da PUC-SP; Fábio Erber é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-diretor do BNDES; e Luiz Carlos Prado é também professor do Instituto de Economia da UFRJ e ex-presidente do Conselho Federal de Economia. O documento dos economistas está circulando nas mãos de empresários e de economistas brasileiros. Eles entendem que a recuperação argentina representa para a economia brasileira e de toda a região um fortalecimento geopolítico. Entre as medidas sugeridas pelos economistas estão uma linha de crédito para a Argentina de R$ 18,4 bilhões; uma alternativa aos depositantes de bancos brasileiros na Argentina que estão com recursos presos no "corralito", títulos do governo brasileiro conversíveis em reais para fins de importação de produtos brasileiros, como forma de estimular a demanda; uma campanha para aumentar a compra de produtos argentinos; e uma linha de crédito de longo prazo às empresas brasileiras interessadas em realizar investimentos diretos na Argentina.