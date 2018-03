Economistas da PUC defendem maior regulação cambial O tombo sofrido por empresas como Sadia e Aracruz no ano passado, por causa do uso indevido de instrumentos de proteção contra variações da taxa de câmbio, deveria levar o governo a aprofundar a regulamentação do uso desses mecanismos por parte das empresas. A avaliação é de dois economistas da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro.