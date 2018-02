Economistas discutem rumos do juro e do câmbio O cenário de turbulência mundial esquentou o debate sobre como garantir o crescimento sustentável da economia brasileira. De um lado, a ala dos economistas chamada de desenvolvimentista defende uma política cambial que restrinja a entrada de capital financeiro especulativo e uma política monetária que acelere a queda dos juros. Já economistas de outra ala argumentam que a política econômica deveria atacar prioritariamente o lado fiscal: o corte de gastos abriria espaço para que o mercado, naturalmente, ajustasse as taxas de juros e câmbio. Essa polêmica deverá centralizar o debate que o Grupo Estado promove hoje, a partir das 11 horas. Com transmissão ao vivo pela internet, por meio do portal Estadão, os economistas Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda, e Ilan Goldfajn, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central, vão analisar e debater os diferentes aspectos da questão ''''Crescimento: os Juros e o Câmbio no Rumo Certo?''''Os economistas também responderão a perguntas dos internautas, que poderão participar através do e-mail debate@estadao.com.br. Na opinião de Bresser-Pereira,o Brasil continua a crescer menos que outros emergentes porque não soube nem está sabendo aproveitar o bom momento de liquidez internacional dos últimos cinco anos. ''''Não digo que a economia brasileira está estagnada, mas semi-estagnada'''', disse ontem o economista.''''Isso decorre de uma política equivocada baseada numa taxa de juros ainda escandalosamente alta e uma taxa de câmbio muito apreciada.'''' Ele defende o controle de entrada de capitais para depreciar o valor do real. Para Goldfajn, mais eficaz seria uma redução dos gastos públicos que tenderia naturalmente a depreciar a taxa de câmbio real e reduzir os juros. Segundo ele, isso abriria espaço para mais exportações, investimento e o tão esperado crescimento acelerado no Brasil.