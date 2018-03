Economistas divergem sobre benefícios fiscais As seguidas concessões de benefícios fiscais feitas pelo governo para estimular a economia ameaçam o cumprimento da meta de superávit primário para o próximo ano. A afirmação é do especialista em contas públicas Raul Velloso, para quem as medidas anunciadas ontem deveriam vir acompanhadas da redução de gastos correntes do setor público. "O superávit primário global acumulado em 12 meses até outubro estava em 1% do PIB (Produto Interno Bruto), depois de ter atingido quase 4% em outubro do ano passado", argumenta Velloso. "Isso aí (as novas medidas do governo) vai comer o resto do superávit primário". O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas não financeiras do setor público.