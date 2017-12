Economistas divergem sobre taxa de juros "Eu acho que não existe a necessidade de se elevar a taxa de juros agora", esta é a opinião de Eustáquio Reis, economista do Ipea. Ele declarou ao Conta Corrente, da Globo News, que a pressão inflacionária não estaria caracterizada no IPCA, embora já se faça sentir no índices por atacado. Eustáquio acredita que fatores, como a desvalorização do dólar podem arrefecer essa pressão, que assim não chegaria ao IPCA. "E eu acho que uma retomada de investimentos que tem de ser feita e, para isso, os juros devem ser mais baixos." Em contraponto, o diretor da Proventus Invest, Reinaldo Le Grazie, defende que o Banco Central (BC) faça uma "sintonia fina" na taxa de juros se antecipando a uma pressão inflacionária que viria mais adiante. "Aumento de juros não traz necessariamente desaquecimento de atividade no longo prazo", ponderou Le Grazie ao Conta Corrente. "O mercado espera que o BC faça um processo de alta de juros, que pode começar amanhã ou que pode começar no mês que vem. Agora, se começar amanhã, melhor."