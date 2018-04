Economistas dizem que BC vai parar de cortar juros O comunicado que se seguiu ao término da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ontem à noite, com a redução de 0,50 ponto porcentual da Selic para 8,75% ao ano, convenceu os economistas do BES Investimento, Jankiel Santos, e Itaú Unibanco Asset Management, José Luciano da Silva Costa, de que o ciclo de afrouxamento de juros no Brasil pode ter chegado ao fim. O Copom iniciou a fase que pode ter se encerrado ontem, em janeiro, quando cortou a Selic em 1 ponto porcentual. De lá para cá, foram feitas mais quatro reduções, perfazendo uma redução acumulada de 5 pontos porcentuais. Costa destacou no comunicado a retirada de uma frase que vinha frequentando os textos já há muito tempo. O BC dizia que passos futuros da política monetária seriam condicionados ao acompanhamento do comportamento da inflação. "Isso deixa claro que o ciclo de cortes de juros pode ter chegado ao fim", disse, acrescentando que, para o Copom, o crescimento da economia daqui para frente não será inflacionário. Para Jankiel Santos, do BES, o comunicado sinalizou o fim do ciclo de redução da Selic. "Para mim, esse é o patamar", disse. Segundo ele, o Copom agiu coerentemente com as sinalizações que emitiu desde a reunião de junho e tomou a decisão correta ao cortar em 0,50 ponto a Selic. "Se o BC continuasse a injetar estímulo na economia, poderia correr o risco de ter que elevar juros no futuro", avaliou. SEM REAÇÃO O mercado de juros futuro deverá abrir amanhã (hoje) sem esboçar qualquer reação ao corte de 0,50 ponto porcentual da taxa básica de juros, afirmou o economista-chefe do Banco Schahin, Sílvio Campos Neto. Para ele, por ter transcorrido dentro das expectativas, a decisão do Copom já estava precificada na curva de juros. A grande dúvida do mercado daqui para frente, frisou, será tentar encontrar pistas que indiquem quando o BC poderá voltar a mexer com a taxa básica de juros. Para o momento, observa, está muito claro que a Selic deverá permanecer no atual patamar de 8,75% ao ano. A indicação, para ele, está no fato de o comunicado ter explicitado a satisfação da autoridade monetária com o fato de a atual taxa de juros não oferecer riscos para a inflação e nem para a atividade. Para o economista sênior do Banco Santander, Maurício Molan, o comunicado do Copom mostra que o atual nível da taxa básica de juros deixa o Banco Central confortável tanto com relação à atividade quanto em relação à inflação. Segundo Molan, a expectativa de sua equipe econômica era a de que poderiam ocorrer votos favoráveis a um corte menor ou até mesmo à estabilidade da taxa Selic. "Mas esta unanimidade foi compensada pela nota que eliminou espaços para futuros cortes de juros", avaliou. Ainda de acordo com Molan, reforça a leitura de que a Selic não vai mais cair, pelo menos este ano.