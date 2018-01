Economistas pedem reformas duras para elevar crescimento Medidas impopulares e reformas mais duras foram defendidas pelo especialista em contas públicas Raul Velloso e o economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Fábio Giambiagi, presentes no 5º Seminário de Economia promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Eles defendem essas medidas como forma de garantir o crescimento econômico do País, preservando o equilíbrio das contas do governo. Segundo eles, este é o período propício pra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tome essas decisões. "É início de mandato. Se não fizer agora, só daqui a 4 anos", diz Velloso. O especialista chama a atenção para a composição do gasto público. Segundo ele, 90% desses gastos são garantidos por lei e, portanto, não seriam alterados sem profundas mudanças nas regras. Velloso explica que 67% do gasto público não-financeiro engloba as despesas com benefícios da Previdência e com pessoal. Esses gastos, somados a outros obrigatórios, chegam ao patamar citado por ele, de 90%. "Ou seja, é impossível mudar isso sem reformas", afirma. Dentro dos gastos previdenciários, Velloso aponta que apenas um terço é coberto integralmente por contribuições efetuadas. "As demais são incompatíveis com as contribuições. São os benefícios pagos aos aposentados que contribuíram por períodos mínimos e as aposentadorias por invalidez, as de risco e as decididas por medidas judiciais." Elas compõem os outros dois terços. Velloso aponta ainda as despesas com pessoal. Ele diz que esses custos estão constantes, mas houve crescimento dos pagamentos para aposentados e poderes autônomos. O consultor destaca que sem uma reforma significativa desse quadro, o resultado fiscal do governo ficará comprometido ao logo do tempo. "Se os investimentos têm que crescer para o Brasil chegar ao crescimento de 5%, a arrecadação vai se manter constante, e os gastos continuarão se ampliando, o resultado final (superávit primário) vai se deteriorar." Giambiagi também defende medidas mais duras. "Olhando em perspectiva histórica do País, em 15 anos as despesas correntes aumentaram de 14% para 24% do PIB (Produto Interno Bruto). Isso é dramático." Neste quadro, o economista destacou especificamente o salário mínimo que, segundo ele, não é uma ferramenta eficiente para melhorar a distribuição de renda. Também atacou algumas regras do sistema previdenciário. "São medidas impopulares, mas que devem ser feitas. Mexer na idade mínima, por exemplo, deveria ser uma prioridade." Ele avalia que em todas as reformas relevantes nos anos 90, o governo foi contra a opinião majoritária. O governo federal vai anunciar no dia 15 de dezembro as medidas do pacote de estímulo ao investimento e de ajuste fiscal e tributário. O presidente Lula já sinalizou que não fará mudanças profundas na Previdência.