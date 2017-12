Economistas prevêem dólar em torno de R$ 2 Os economistas Luiz Carlos Costa Rego, da Sul América Investimentos, e Marcelo Cypriano, do BankBoston, avaliam que a cotação do dólar deverá acomodar-se em torno de R$ 2 nos próximos meses. Para Costa Rego, ouvido pela da Rede TV!, não há motivos para o dólar continuar em alta, apesar de sua valorização favorecer as exportações brasileiras. "Eu não vejo muito espaço para o dólar subir além deste intervalo entre R$ 1,95 e R$ 2,05. Também não acredito que a moeda norte-americana seja uma opção de investimento, mesmo porque acho que o dólar já está caro para se tornar atrativo", afirmou. Marcelo Cypriano, entrevistado pela TV Cultura, considerou até mesmo a possibilidade de queda na cotação da moeda americana. "Acho que o dólar deve ficar próximo a R$ 2 e é possível até que tenha uma queda, quando a balança comercial for mais positiva no segundo trimestre, com as exportações agrícolas e também com o cronograma de privatizações", avaliou o economista do BankBoston.