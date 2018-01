Economistas prevêem redução da inflação em abril O movimento de alta na inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) deverá ficar restrito ao mês de março. Em abril, a expectativa dos economistas é que a inflação em São Paulo suba menos. A melhora prevista no quadro inflacionário para este mês está associada à entrada da safra agrícola, à redução do preço da gasolina e ao desaparecimento das pressões do material e mensalidades escolares sobre o índice. Segundo o economista-chefe do Banco Sulamérica, Luiz Costa Rego, a âncora verde voltará funcionar, principalmente se for confirmada a estimativa de crescimento de 10% da safra agrícola. Odair Abate, economista-chefe do Lloyds TSB, prevê que as pressões dos produtos in natura tendem a diminuir com a redução das chuvas fortes. É o que prevê também a ana lista da Tendências Consultoria Integrada, Marcela Prada.