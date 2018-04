Economistas preveem retração ainda maior dos EUA--Fed Filadélfia A economia norte-americana vai encolher 5,2 por cento no primeiro trimestre, com o pior desempenho desde 1982, de acordo com uma pesquisa publicada pelo Federal Reserve da Filadélfia. Na pesquisa anterior, os economistas previam um declínio anualizado da economia de 1,1 por cento nos três primeiros meses deste ano. Os problemas também devem durar mais que o inicialmente imaginado. A previsão é de que a economia tenha retração de 1,8 por cento no segundo trimestre, com taxa de desemprego de 8,3 por cento. A sondagem feita anteriormente mostrou que a perspectiva era de ligeiro crescimento de 0,8 por cento no segundo trimestre.