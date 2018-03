Economistas projetam Selic em 21,8% no fim deste ano Economistas de 17 instituições financeiras ligadas à Andima estão prevendo queda na taxa Selic até o final do ano. Segundo o relatório da Comissão de Acompanhamento Macroeconômico da entidade, a Selic deverá encerrar o ano em torno de 21,8% ao ano, bem abaixo dos 26,5% atuais. A queda, porém, deverá se dar mais no segundo semestre, já que a taxa média de 2003 ficará em 24,5%. Ainda na avaliação dos economistas, os juros continuarão em queda em 2004, com a taxa Selic caindo para 16,3% no final de dezembro do ano que vem, com a média do ano em torno de 18,3% ao ano. O relatório da Andima aponta que o dólar deverá encerrar 2003 em torno de R$ 3,60, mesma cotação da taxa média esperada para o ano, correspondendo a uma variação de 1,6% no período. Para 2004, a projeção da correção cambial ficou em 6,2%, com a cotação no final de dezembro atingindo R$ 3,80 e a taxa média na casa de R$ 3,70. O relatório da Andima também estima que o PIB em 2003 deverá crescer 1,9% (1,5% no ano passado) e alcançar 2,9% em 2004. A agropecuária continuará puxando o crescimento do PIB nos próximos dois anos, com taxa bastante superior à da indústria. Este ano, por exemplo, enquanto o setor agrícola deverá crescer 4,0%, a indústria deve oscilar em torno de 1,9% (1,7% para os serviços). Em 2004, a agricultura cresceria 3,8% e a indústria, 3,4%, com os serviços registrando taxa de 2,2%. O PIB brasileiro, em moeda forte, atingiria US$ 443,3 bilhões este ano e US$ 460,2 bilhões em 2004. Superávit O setor externo brasileiro continuará apresentando melhoras expressivas nos próximos dois anos, na avaliação dos economistas da Andima. Mas o País continuará com o caixa extremamente apertado, com as reservas livres chegando em dezembro em US$ 11,8 bilhões e US$ 14,3 bilhões no final de 2004. Com o dinheiro do FMI, as reservas internacionais ficarão em US$ 45 bilhões este ano e em US$ 42,4 bilhões no final de 2004. No relatório divulgado esta tarde, os economistas da Comissão estão prevendo superávit comercial de US$ 16,2 bilhões este ano (US$ 16,6 bilhões em 2004), com aumento do comércio exterior, especialmente em 2004. As exportações em 2003 deverão somar US$ 64,8 bilhões, subindo para US$ 69 bilhões em 2004, enquanto as importações atingiriam US$ 48,6 bilhões este ano e US$ 52,4 bilhões no ano que vem. Com isso, o País terá um virtual equilíbrio na conta de transações correntes, com déficits de apenas US$ 4,2 bilhões este ano (1,0% do PIB) e US$ 4,5 bilhões em 2004. Em 2001, o Brasil registrou déficit superior a US$ 23,2 bilhões nesta conta, o que ilustra o forte ajuste realizado nos últimos anos. Os economistas das 17 instituições que participaram das projeções estimam que os investimentos diretos este ano totalizarão US$ 13,3 bilhões e US$ 14,6 bilhões em 2004. Na conta de capital, o País terá um saldo positivo de US$ 14,6 bilhões este ano e US$ 4,9 bilhões em 2004.