Economistas que mais acertam projetam taxa de juros em 6,5% no ano que vem

Os economistas que mais acertam as previsões passaram a ver a taxa básica de juros mais baixa em 2018 na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, 6. De acordo com o Top-5, a autoridade monetária deve promover uma redução na taxa básica logo na primeira reunião do ano de 0,5 ponto percentual, levando a Selic a 6,5%, patamar em que ficaria até o final do ano. Para 2017, a projeção segue em 7%.

Entretanto, a expectativa geral do mercado no levantamento feito com mais de uma centena de especialistas continua sendo de 7% para ambos os anos. Para a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em dezembro deste ano, o mercado espera um corte de 0,5 ponto percentual. Se confirmado, este será o menor nível para a Selic desde que a taxa é utilizada como referência para a política monetária.

Na semana passada, o BC optou por não dar pistas sobre suas decisões futuras em relação aos juros no ano que vem, mantendo o cenário aberto para agir conforme o panorama do momento, de acordo com a ata do encontro em que reduziu a taxa básica de juros para os atuais 7,5%.

Preços. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, destacou em evento em Vitória, no Espírito Santo, que as projeções para a inflação sobem gradualmente nos próximos meses e se estabilizam durante o ano de 2018. Na apresentação publicada pela assessoria de imprensa do BC, o presidente nota que a expectativa para o IPCA em 12 meses sobe gradualmente para 3,2% no fim de 2017 e avança até se estabilizar no segundo semestre do próximo ano em patamar próximo de 4,3%.

O cenário para o IPCA já havia sido apresentado anteriormente no Relatório Trimestral de Inflação e leva em conta as projeções do mercado coletadas na pesquisa Focus para câmbio e juros no período. A apresentação de Ilan foi feita no 5º Fórum Liberdade e Democracia organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã na capital capixaba na manhã desta segunda-feira.