Economistas reduzem projeção para inflação em 2017

BRASÍLIA - Os economistas do mercado financeiro reduziram de forma marginal suas projeções para a inflação neste ano. O Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo BC, mostra que a mediana para o IPCA - o índice oficial de inflação - em 2017 foi de 4,71% para 4,70%. Há um mês, estava em 4,87%. Já a projeção para o IPCA de 2018 permaneceu em 4,50%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas no Focus indicam que a expectativa é que a inflação se aproxime do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual (inflação até 6,0%). No comunicado que se seguiu à decisão de política monetária do dia 11 de janeiro, o Banco Central atualizou as projeções para a inflação em seu cenário de referência: 4,0% para 2017 e 3,4% em 2018.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 seguiu em 4,45%. Para 2018, a estimativa seguiu em 4,50%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 4,51% e 4,50%.

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,74% para 4,76% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,80%. Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para janeiro de 2017 passou de 0,53% para 0,51%. Um mês antes, estava em 0,59%. No caso de fevereiro, a previsão de inflação do Focus seguiu em 0,60%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

Juros. Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic no fim de 2017. O Relatório de Mercado Focus trouxe que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 9,50% ao ano. Há um mês, estava em 10,25% ao ano.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 passou de 9,38% para 9,00% ao ano. Há um mês, a projeção estava em 9,75%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central surpreendeu o mercado no início do mês e cortou a Selic em 0,75 ponto porcentual, de 13,75% para 13,00% ao ano. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 - considerado uma prévia da inflação oficial - encerrou janeiro com taxa de 0,31%, a mais baixa para o mês desde 1994.

PIB. A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central, mostra que os economistas projetam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,50% em 2016. Essa expectativa é pior que à de uma semana antes, quando a projeção estava em -3,49%.