Economistas traçam cenário positivo Não há riscos de que o Fed aumente os juros nos próximos meses, já que a inflação não ameaça a economia americana, segundo avaliaram os economistas Álvaro Bandeira, sócio da Corretora Ágora, e Alexandre de Ázara, economista-chefe do Itaú-BBA, no programa Espaço Aberto, da Globo News. Eles também se mostraram otimistas em relação à economia brasileira e não temem complicações políticas para o Palácio do Planalto, já que o chamado "núcleo duro" do governo apóia firmemente a equipe liderada pelo ministro Antônio Palocci, cuja linha mestre de atuação está baseada no tripé da responsabilidade fiscal, do cumprimento da meta inflacionária (5,5% este ano) e do câmbio flutuante. Concordaram, também, que a inflação verificada nas últimas semanas é sazonal, que o câmbio não sofrerá mudanças significativas e que o mercado de ações voltará a ganhar impulso. De olho em Greenspan Para Bandeira, houve um exagero na avaliação de alguns analistas de que o último comunicado do presidente do Fed, Alan Greenspan, dava a entender sobre um possível aumento na taxa de juros americana. "Teve gente preocupada, em janeiro, com a taxa que o Fed possa vir a aumentar no final do ano, e assim mesmo de uma forma bastante gradual." Já Ázara, citando estudos de seu banco sobre a economia americana, disse que o primeiro trimestre deste ano mostrará o nível mais baixo de preços naquele país (inferior a 1%), em toda a sua história. "Acho que o Fed só começa a subir sua taxa de juros quando e se a inflação alcançar pelo menos 1,5% ou 1,6% em dois meses. O último dado não mostra isso. Acho que o Fed vai esperar bastante (para elevar os juros)." O grande avanço Para Ázara, o grande avanço ocorrido no País foi criar um consenso econômico baseado no tripé mencionado. "Isso é uma coisa que a gente não pode abandonar nunca. A gente pode ter conversas em paralelo, propondo modelos alternativos que a gente sabe que não funciona. O que funciona é o que eles (a equipe econômica) vêm fazendo, e acho que a entrevista de ontem (anteontem) do ministro Palocci foi mais um reforço (nesse sentido). A gente não tem nenhuma dúvida de que este pensamento permeia todo o núcleo duro do governo. Claro que todo mundo gostaria de ver mais crescimento, mas esse crescimento não pode ser feito, como o professor Bacha antes dizia, como um vôo de galinha." Mercado de capitais Para Bandeira, 2004 será positivo para a economia mundial, o que beneficia o Brasil, especialmente o mercado de capitais de uma forma geral. "Eu digo isso porque nós temos muito ainda para crescer, para fazer no mercado de capitais, e o governo pode e deve usá-lo como instrumento de política econômica, coisa que a gente já tinha se esquecido há décadas. Isso (o mercado de capitais) funcionou em todos os países que cresceram e aqui tem que funcionar também." Taxa Selic Para os dois economistas, possivelmente o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) só voltará a baixar a taxa básica de juros da economia (a Selic) em março, embora a inflação não seja mais uma ameaça, segundo entendem.