Economize energia elétrica Diariamente o consumidor pode adotar alguns cuidados simples que serão percebidos no final do mês, na hora de pagar a conta de energia elétrica. Um banho menos demorado e não tão quente é exemplo disso. Atenção com lâmpadas, ventiladores e ar condicionado ligados em ambiente onde não há ninguém também contribui para a economia de energia elétrica. O Procon-SP alerta para outros pontos que merecem cuidado. São eles: passar o maior número de peças de roupas de uma única vez, degelar o freezer e a geladeira sempre que necessário, verificar a vedação das portas da geladeira e do freezer, evitar o uso de uma mesma tomada para vários equipamentos eletroeletrônicos e cuidar da fiação dos equipamentos. Veja mais informações sobre economia doméstica e como reduzir gastos com energia elétrica nos links abaixo.