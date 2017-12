Economize energia na hora do banho O vice-presidente de marketing e relações governamentais da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), Luiz Augusto Mazzon destacou que o consumidor também precisar mudar pequenos hábitos domésticos para racionar energia na hora do banho. "Mudar os hábitos e economizar na hora do banho pode significar uma grande redução na conta de luz", avisa. O diretor da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee), Alexandre Cela, concorda que o consumidor deve abdicar de banhos demorados para racionar energia. "O consumidor precisa deixar o conforto de um banho quente e demorado para racionar energia elétrica e água", avisa. Para racionar o consumo de energia elétrica no uso do chuveiro, os especialistas do setor dão as seguintes dicas: - Banhos no chamado horário de ponta do consumo de energia elétrica, das 18 às 22 horas devem ser evitados. - O consumidor deve evitar banhos longos. - O consumidor deve evitar fazer a barba ou escovar os dentes debaixo do chuveiro. - Consertar possíveis defeitos nas instalações e fiações elétricas do banheiro podem auxiliar na redução de consumo de energia do chuveiro elétrico. Isso porque, uma fiação antiga ou mal instalada pode significa um desperdício de energia elétrica. - Na hora de se ensaboar ou lavar os cabelos, o consumidor deve desligar o chuveiro. Segundo o coordenador do PBE, Alexandre Novgorodcev, com essa atitude um banho que dura de 8 a 10 minutos pode cair para 3 a 4 minutos. - O consumidor deve, sempre que possível, manter o chuveiro na chave seletora de temperatura "verão" na maior parte do tempo. Confira no link abaixo as dicas para a compra do chuveiro e sua instalação de modo a garantir a economia de energia.