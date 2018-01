Ecoturismo: aventura e natureza no réveillon Uma opção diferente de viagem para comemorar a passagem de ano são os roteiro de aventura, esportes radicais e de contato com a natureza.. O alvo das agências de ecoturismo são aqueles que procuram conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Esses programas aliam o contato com a natureza à prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoning, mergulho, escaladas, vôo livre etc. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças. As agências de viagens oferecem diversos roteiros em várias regiões do País com preços a partir de R$ 350 para os seguintes lugares: Itacaré (Bahia), Florianópolis, Amazônia, Lençóis Maranhenses, Brotas (São Paulo) e Timbó (Santa Catarina). Material para trilhas e aventuras A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. "O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar", indica a guia de ecoturismo, Ana Lúcia Vasconcellos. Ela aconselha levar bota, tênis ou sapato já usados e com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga comprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, Ana Lúcia aconselha levar alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e, para beber, bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo disponíveis para o fim de ano. Destino Atividades Agências Preços Amazônia Passeios de barco pelo Rio Negro, observação de atividades de extração de produtos naturais, visita noturna aos jacarés, apresentações de rituais locais e caminhadas pela floresta. Ambiental Turismo (0xx11) 3819-4600 Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Pacote aéreo de 5 dias por R$ 2.960 em apartamento duplo. Pacote aéreo, entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a partir de R$ 2.080. Bonito (MS) Exploração de cavernas, descidas e banhos de cachoeiras, caminhadas e trilhas, rafting e mergulhos. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 Pacote aéreo de 7 dias com saída no dia 27 de dezembro a partir de R$ 984. Pacote aéreo, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a partir de R$ 1.450. Brotas (SP) Rafting, cavalgadas, trilhas ecológicas, cachoeiras, arvorismo, bóia-cross, canyoning e caminhadas. Adventure Club (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a partir de R$ 561. Carrancas (MG) Cachoeiras, grutas, tobogã natural, caminhadas e trilhas ecológicas. Andaluzs Adventures (0xx11) 5506-4076 Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, por R$ 390. Chapada Diamantina (BA) Cachoeiras, corredeiras, rapel, tirolesa, trekking, passeios para grutas e praias, acampamentos ou pernoites em tocas e cavernas. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Special Way (0xx11) 3064-3503 Pacote aéreo de 8 dias com saída em 30 de novembro a partir de R$ 1.727. Pacote rodoviário, entre os dias 30 de dezembro e 6 de janeiro, a partir de R$ 1.990. Chapada dos Veadeiros (GO) Piscinas naturais, nascentes de rios, trekking, rapel, cachoeiras, passeios em parques e trilhas ecológicas. Adventure Club (0xx11) 5573-4142 Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 7 dias com saída em 26 de dezembro a partir de R$ 1.690. Pacote aéreo de 7 dias com saída em 26 de dezembro a partir de R$ 1.690. Florianópolis (SC) Passeio em bote inflável e caiaque, caminhadas, visitas a praias, rafting, trilhas, trekking, passeios de barco e bicicleta. Adventure Club (0xx11) 5573-4142 FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 Pacote aéreo de 8 dias com saídas em 25, 26 e 27 de dezembro por R$ 1.490. Pacote aéreo de 8 dias e 7 noites com saídas em 25, 26 e 27 de dezembro a partir de R$ 990. Ilha do Cardoso (SP) Caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, passeios a praias desertas, passeio de escuna, observação de golfinhos, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra. Chão Nosso (0xx11) 3862-0210 Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, por R$ 530. Itacaré (BA) Trilhas e caminhadas ecológicas, visitas a praias desertas, rafting, rapel, banhos de cachoeira e passeios de barco pela litoral baiano. FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Pacote aéreo, entre os dias 29 de dezembro a 5 de janeiro, a partir de R$ 1.590. Pacote aéreo de 8 dias, com saídas entre 26 e 29 de dezembro, a partir de R$ 3.350. Itararé (SP) Trilhas, caminhadas ecológicas, cachoeiras, piscinas naturais e cânions. Andaluzs Adventures (0xx11) 5506-4076 Special Way (0xx11) 3064-3503 Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, por R$ 440. Pacote rodoviário, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a partir de R$ 535. Lençóis Maranhenses Caminhadas, trilhas, mergulhos, visita ao centro histórico, passeios em praias e dunas. Cia. Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 8 dias com saídas entre 26 e 27 de dezembro a partir de R$ 2.475. Pacote aéreo, entre os dias 28 de dezembro e 4 de janeiro, a partir de R$ 2.490. Pacote aéreo, entre os dias 28 de dezembro e 4 de janeiro ou entre 30 de dezembro e 6 de janeiro, a partir de R$ 2.490. Parque Estadual do Alto Ribeira ? Petar (SP) Cavernas do Diabo e do Petar, caminhadas, trilhas ecológicas, trekking pela Mata Atlântica e banhos de cachoeira. Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a partir de R$ 537. Pacote rodoviário, entre os dias 28 dezembro e 1º de janeiro, a partir de R$ 350. Parati (RJ) Caminhadas pela Mata Atlântica, cachoeiras e piscinas naturais, passeio na praia de Trindade e sauna. Special Way (0xx11) 3064-3503 Pacote rodoviário, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a partir de R$ 535. Timbó (SC) Caminhadas, travessias dentro d?água, canyoning, rafting, tirolesa, passeios de bicicleta, trekking, rapel, visitas a cachoeiras e bailes típicos. Adventure Club (0xx11) 5573-4142 FreeWay Adventures (0xx11) 5088-0999 Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a partir de R$ 790. Pacote rodoviário, entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a partir de R$ 790.