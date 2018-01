Ecoturismo: contato com a natureza no feriado Para quem gosta de aventura, esportes radicais e contato com a natureza, o feriado de Finados é uma boa opção para um roteiro de ecoturismo. Turistas que procuram, ao viajar, conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza são o alvo das agências de ecoturismo. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças. Esses programas aliam o contato com a natureza com a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoing, mergulho, escaladas, vôo livre etc. As agências de viagens oferecem diversos roteiros em várias regiões do País com preços a partir de R$ 246,00 para roteiros como Brotas (SP), Bonito(MS) Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada Diamantina (BA) e Ponta da Joatinga (RJ). Material para trilhas e aventuras A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. "O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar", indica a guia de ecoturismo, Ana Lúcia Vasconcellos. Ela aconselha a levar uma bota, tênis ou sapato já usado e com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga cumprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, Ana Lúcia aconselha levar alimentos bem leves como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo disponíveis para o feriado de Finados. Destino Destino Principais atividades Operadoras Preços Bonito (MS) Exploração de cavernas, e banhos de cachoeiras, rafting e mergulhos. Adventureclub - (0xx11) 5573-4142 Pacote aéreo, entre os dias 1 e 4 de novembro, custa a partir de R$ 970,00. Brotas (SP) Rafting, cavalgadas, canyoing e caminhadas. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote terrestre, entre os dias 1 e 4 de novembro, custa a partir de R$ 387,00. Chapada Diamantina (BA) Cachoeiras, corredeiras, rapel, tirolesa, passeios para Salvador e Praia do Forte, trekking no Vale do Pati e no Morrão-Fumaça e acampamentos ou pernoites em tocas ou cavernas. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Pacote aéreo, entre os dias 27 de outubro e 05 de novembro, custa a partir de R$ 1.380,00. Chapada dos Veadeiros (GO) Piscinas naturais, nascentes de rios, cachoeiras, passeios e caminhadas. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote aéreo, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai por R$ 965,00. Diamantina (MG) Passeios pela cidade, mergulhos em cachoeiras e visita ao cruzeiro do sul no Morro Santo Antônio. Andaluzs Adventures - (0xx11 5506-7072 Pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai por R$ 385,00. Ilha do Cardoso Passeios por praias desertas, cachoeiras e pelo mangue. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai a partir de R$ 387,00. Itacaré (BA) Trilhas e caminhadas ecológicas, visitas a praias desertas, rafting, banhos de cachoeira e passeios de barco pelo litoral baiano. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote aéreo, entre os dias 1 a 4 de novembro, custa a partir de R$ 915,00. Carrancas (MG) Trilhas e caminhadas ecológicas, banhos de cachoeiras e visitas a grutas. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai por R$ 295,00. Montanhas de Lídice (RJ) Caminhadas por montanhas e rios e visita a Angra dos Reis. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai a partir de R$ 360,00. Parque Turístico do Alto Ribeira (SP) Banhos de cachoeira, caminhadas pela Mata Atlântica e cavernas, que estão entre as mais bonitas do mundo. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai a partir de R$ 299,00. Ponta da Joatinga (RJ) Passeios pelas prais de Itaóca, Calhéus, Ipanema, Praia do Pouso e Martim de Sá, e mergulhos em cachoeiras e piscinas naturais. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote rodoviário entre os dias 1 e 4 de novembro, sai a partir de R$ 330,00. Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ) Caminhada em altitude acima de 2.000 metros, passando por montanhas como a Pedra do Sino (2.265 metros), de onde é possível ver boa parte do Estado do Rio de Janeiro. Terra Mater Expedições - (0xx11) 3141-0436 Pacote rodoviário, entre os dias 2 e 4 de novembro, custa R$ 250,00. Trilha do Ouro (RJ) Travessia da Serra da Bocaina e da Serra do Mar por uma trilha de pedras construída no século XVIII. Caminhada pela Mata Atlântica e mergulhos em cachoeiras. Terra Mater Expedições - (0xx11) 3141-0436 Pacote rodoviário, entre os dias 2 e 4 de novembro, custa R$ 288,00. Aparados da Serra (RS) A região possui formações rochosas como o Cânion do Itaimbezinho, um dos maiores do mundo. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Pacote aéreo, entre os dias 1 e 5 de novembro, custa a partir de R$ 930,00. Ilha Grande (RJ) A ilha fica na região de Angra dos Reis, em um dos trechos mais preservados do litoral brasileiro. Praias desertas e Mata Atlântica fazem parte da paisagem. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário, de 1 a 4 de novembro, custa a partir de R$ 246,00. Itararé (SP-PR) Passeios por cachoeiras, cânions e cavernas. Há opções mais radicais, com direito a rapel e rafting. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Andaluzs Adventures - (0xx11) 5506-7072 O pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, sai a partir de R$ 390. O pacote rodoviário, entre os dias 1 e 4 de novembro, custa R$ 290,00. Serra do Cipó (MG) Passeio por cânions de mármore e mergulho em cachoeiras. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Pacote aéreo, entre os dias 1 e 4 de novembro, custa a partir de R$ 690,00. Abrolhos e Caravelas (BA) Passeios pelo Arquipélago de Abrolhos e pelo litoral baiano, com mergulho nas ilhas. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 O pacote aéreo, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, custa a partir de R$ 1.315,00.