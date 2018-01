Ecoturismo: contato com a natureza no feriado Para quem gosta de aventura, esportes radicais e contato com a natureza, o feriado da República é uma boa opção para um roteiro de ecoturismo. Turistas que procuram, ao viajar, conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza são o alvo das agências de ecoturismo. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças. Esses programas aliam o contato com a natureza com a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoing, mergulho, escaladas, vôo livre etc. As agências de viagens oferecem diversos roteiros em várias regiões do País com preços a partir de R$ 288,00 para roteiros como Brotas (SP), Bonito(MS) Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada Diamantina (BA) e Ponta da Joatinga (RJ). Material para trilhas e aventuras A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. "O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar", indica a guia de ecoturismo Ana Lúcia Vasconcellos. Ela aconselha a levar uma bota, tênis ou sapato já usado e com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga cumprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, Ana Lúcia aconselha levar alimentos bem leves como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo , que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde , que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo disponíveis para o feriado da República. Destino Destino Principais atividades Operadoras Preços Bocaina Passeio pela Mata Atlântica, em alturas superiores a 1.800 metros. Rios, cachoeiras e mirantes compõem a paisagem. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Pacote Terrestre entre os dias 14 e 18 de novembro custa R$ 539,00. Bonito (MS) Exploração de cavernas, e banhos de cachoeiras, rafting e mergulhos. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Terra Mater Expedições - (0xx11) 3141-0436 Ambiental Expedições - (0xx11) 3819-4600 Pacote aéreo, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.290,00. Pacote terrestre, entre os dias 14 e 19 de novembro, custa a partir de R$ 796,00. O pacote aéreo, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.160,00. Refúgio Ecológico Caiman (MS) O Refúgio fica no Pantanal e possui sete mil alqueires de área preservada. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Pacote aéreo entre os dias 15 e 18 de novembro custa R$ 1.490,00. Brotas (SP) Rafting, cavalgadas, canyoing e caminhadas. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Terra Mater Expedições - (0xx11) 3141-0436 Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 O pacote terrestre, entre os dias 15 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 522,00. O pacote terrestre, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 480,00. O pacote rodoviário entre os dias 14 e 19 de novembro custa a partir de R$ 522,00. Caraça (MG) Paisagem de montanhas com cascatas, riachos e piscinas naturais. Os rios da região são de água escura e conhecidos pela qualidade terapêutica de sua água. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 O pacote rodoviário, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 465,00. Chapada Diamantina (BA) Cachoeiras, corredeiras, rapel, tirolesa, passeios para Salvador e Praia do Forte, trekking no Vale do Pati e no Morrão-Fumaça e acampamentos ou pernoites em tocas ou cavernas. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Pacote aéreo, entre os dias 10 e 15 de novembro, custa a partir de R$ 1.380,00. O pacote aéreo, entre os dias 11 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.390,00. Chapada dos Veadeiros (GO) Piscinas naturais, nascentes de rios, cachoeiras, passeios e caminhadas. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Ambiental Expedições - (0xx11) 3819-4600 O pacote aéreo, entre os dias 14 e 18 de novembro, sai a partir de R$ 1.090,00. O pacote aéreo, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.140,00. O pacote aéreo, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.100,00. Fernando de Noronha (PE) O arquipélago está a 540 km do Recife. São 21 ilhas conhecidas pelas suas belas praias e mergulhos. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Pacote aéreo, entre os dias 10 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.750,00. Ilha do Cardoso Passeios por praias desertas, cachoeiras e mangue. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Pacote rodoviário, entre os dias 14 e 18 de novembro, sai a partir de R$ 387,00. Ilhéus e Maraú (BA) Passeios por praias desertas e por antigas fazendas dos barões do cacau. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Pacote aéreo, entre os dias 10 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 1.170,00. Itacaré (BA) Trilhas e caminhadas ecológicas, visitas a praias desertas, rafting, banhos de cachoeira e passeios de barco pelo litoral baiano. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 O pacote aéreo, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 870,00. Itacaré (SP) A região possui cânions, rios e cachoeiras. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 O pacote rodoviário, entre os dias 15 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 465,00. Trilha do Ouro (RJ) Travessia da Serra da Bocaina e da Serra do Mar por uma trilha de pedras construída no século XVIII. Caminhada pela Mata Atlântica e mergulhos em cachoeiras. Terra Mater Expedições - (0xx11) 3141-0436 Pacote rodoviário, entre os dias 15 e 17 de novembro, custa R$ 288,00. Serra da Canastra (MG) Roteiro com caminhadas leves e mergulhos em cachoeiras e piscinas naturais, no local que é conhecido como o início do sertão mineiro. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 O pacote rodoviário, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 389,00. Serra do Cipó (MG) Passeio por cânions de mármore e mergulho em cachoeiras. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Pacote aéreo, entre os dias 15 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 940,00. O pacote aéreo, entre os dias 15 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 731,00.