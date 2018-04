Ecoturismo: curta o Carnaval junto à natureza Quem pretende passar o Carnaval em contato com a natureza tem como opção os roteiros de ecoturismo. São pacotes de viagens que reúnem ecologia, biologia, aventura e esportes radicais. O alvo das agências de ecoturismo são aqueles que procuram conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e participar de programas de educação ambiental e preservação da natureza. Roteiros com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Esses programas são planejados para a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoning, mergulho, escaladas, etc. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças. As agências de viagens oferecem diversos roteiros em várias regiões do País com preços a partir de R$ 364,00 para destinos como Lençóis Maranhenses, Bonito (MS), Brotas (SP), Florianópolis (SC) e Chapada Diamantina (BA). Veja o material para trilhas A escolha do material e do vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar. Aconselha-se levar bota, tênis ou sapato já usados e com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga comprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, o melhor é levar alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e, para beber, bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é essencial na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns pacotes de ecoturismo para o Carnaval. Destino Destino Atividades Agências Preços Brotas (SP) Rafting, cavalgadas, rapel, tirolesa, trilhas ecológicas, cachoeiras, arvorismo, bóia-cross, canyoning e caminhadas. Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário de 5 dias, incluindo hospedagem com pensão completa, transporte local, equipamentos básicos necessários para as atividades, guias especializados e seguro de viagem, custa a partir de R$ 621,00. Pacote rodoviário de 5 dias, incluindo barracas, pensão completa, equipamentos para as atividades, guias e seguro de viagem, custa a partir de R$ 621,00 Bonito (MS) Exploração de cavernas, descidas e banhos de cachoeiras, caminhadas e trilhas de bicicleta, rafting e mergulhos. AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pacote rodoviário de 5 dias, com hospedagem com meia-pensão, passeios, máscara, snorkel e roupa de neoprene nos passeios de mergulho, guias especializados e seguro de viagem, a partir de R$ 945,00 Chapada Diamantina (BA) Cachoeiras, corredeiras, rapel, tirolesa, trekking, passeios para grutas e praias, acampamentos ou pernoites em tocas e cavernas. Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 8 dias, que inclui hospedagem, café da manhã, lanches de trilha, guia e seguro de viagem, custa a partir de R$ 1.850,00. Fernando de Noronha (PE) O arquipélago está a 540 km do Recife. São 21 ilhas conhecidas pelas suas praias desertas e mergulhos. Caminhadas, trilhas ecológicas e passeios de barcos Cia Nacional de Ecoturismo (0xx11) 5571-2525 Pacote aéreo de 5 dias que inclui hospedagem em pousadas com café da manhã, uma noite de hospedagem em Recife com café da manhã, palestra, caminhada histórica, passeio de barco e seguro de viagem a partir de R$ 2.170,00. Florianópolis (SC) Passeio em bote inflável e caiaque, caminhadas, visitas a praias, rafting, trilhas, trekking, passeios de barco e bicicleta. AdventureClub (0xx11) 5573-4142 Pacote aéreo de 8 dias, que inclui hospedagem com meia-pensão, passeios, guias especializados e seguro de viagem, custa a partir de R$ 1.550,00. Ilha do Cardoso (SP) Caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, passeios a praias desertas, passeio de escuna, observação de golfinhos, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra. Chão Nosso (0xx11) 3862-0210 Pacote rodoviário com passeio de barco, hospedagem com pensão completa, lanches para as caminhadas, monitor, seguro contra acidentes pessoais e perda de bagagem e primeiros socorros a partir de R$ 470,00. Ilha do Mel (PR) Passeio de trem na Serra da Graciosa, passeios em trechos da Mata Atlântica, visitas à praias Farol das Conchas, Baía de Paranaguá, trilhas e caminhadas. Special Way (0xx11) 3064-3505 Pacote rodoviário de 4 dias, com hospedagem em apartamento duplo, café da manhã e almoço ou jantar, passeios, atividades, guias especializados e seguro de viagem, a partir de R$ 364,00. Lençóis Maranhenses (MA) Caminhadas, trilhas, mergulhos, passeio de jipe, cavalgadas, visita ao centro histórico, passeios de barco, passeios em praias, lagoas, manguezais, ilhas e dunas. Terra Mater (0xx11) 3141-0436 Pacote aéreo de 8 dias, com hospedagem, café da manhã, guia e seguro de viagem, custa a partir de R$ 2.330,00. Pico da Bandeira (MG) Caminhadas e trilhas ecológicas, sauna, cachoeiras e passeios ao Pico da Bandeira, Vale Verde e ao vale Encantado. Andaluzs (0xx11) 5506-4076 Pacote rodoviário entre 8 e 12 de fevereiro que inclui hospedagem, com pensão completa, guia e seguro de viagem por R$588,00 Vale do Itajaí (SC) Rafting e passeios pelo Rio Itajaí-Açú e seus afluentes, trilhas, rapel, canyoning e passeios de bicicleta. Pisa Trekking (0xx11) 5052-4085 Pacote rodoviário de 5 dias, com hospedagem em hotel 3 estrelas, meia-pensão, equipamentos para as atividades, guias especializados e seguro de viagem, a partir de R$ 705,00. Vale de Jaguariaíva (SP) Roteiro com passeios, canyons, rappel na clarabóia de uma caverna, trilhas, rafting, cachoeiras, piscinas naturais e mirantes rochosos. Special Way (0xx11) 3064-3505 Pacote rodoviário de 9 a 12 de fevereiro, com hospedagem, café da manhã, lanche de trilha ou almoço e jantar, passeios, atividades, guias especializados e seguro de viagem, a partir de R$ 495,00. Confira nos links abaixo preços e pacotes para spas, destinos nacionais e internacionais, hotéis-fazenda e dicas para contratação de pacotes turísticos.