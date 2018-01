Ecoturismo: feriado com espírito de aventura Para quem tem espírito de aventura e gosta de esportes radicais, há diversas opções de roteiros de ecoturismo. O ecoturismo é a preferência daqueles que procuram, ao viajar, conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e promover uma consciência de educação ambiental e da preservação da natureza. Nas viagens de ecoturismo, o turista pode aliar contato com a natureza com a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoing, mergulho, escaladas, etc. As agências de viagens possuem diversos roteiros em várias regiões do País com preços que variam de R$ 324,00 a R$ 1.080,00. Entre os lugares mais requisitados para este feriado estão Bonito (MS), Ilha do Cardoso (SP), Timbó (SC), Ilha Grande (RJ) e Petar (SP). Trilhas em parques nacionais e estaduais e caminhadas na Mata Atlântica, Pantanal e Floresta Amazônica são os destaques. Material para trilhas e aventuras A escolha do material e vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. "O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar", indica a guia de ecoturismo, Ana Lúcia Vasconcellos. Ela aconselha levar uma bota, tênis ou sapato já usado é com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga cumprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, Ana Lúcia aconselha alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também são itens importantes para levar na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Ilha do Cardoso (SP) - O parque estadual da ilha, localizada no litoral sul de São Paulo, faz parte da Mata Atlântica e possui praias desertas, cachoeiras de água cristalina e animais ameaçados de extinção. Entre as atividades do roteiro, estão as caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra e passeio de barco. O pacote rodoviário, entre os dias 12 e 15 de abril, com direito a transporte fretado, hospedagem com pensão completa, seguro de viagem e guias especializados sai por R$ 324,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Brotas (SP) - Cidade do interior de São Paulo, Brotas tornou um dos roteiros dos aventureiros pelo se relevo acidentado com uma enorme serra, com cachoeiras e corredeiras. As principais atividades praticadas na viagem são: rapel, rafting e caminhadas. O pacote rodoviário, entre os dias 13 e 15 de abril, inclui transporte fretado, equipamentos de segurança para a prática de esportes radicais, seguro de viagem e guias especializados, custando R$ 390,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Timbó (SC) - Cidade com matas virgens, diversas cachoeiras e colonização alemã e italiana, Timbó é rica em atividades para quem gosta de esportes radicais. A programação conta com atividades como bike-trip, rapel, passeio de bicicleta, banhos de cachoeira e trilhas ecológicas. O pacote rodoviário, entre 12 e 16 de abril, que inclui transporte fretado, hospedagem, ingressos para passeios, equipamentos de segurança para prática de esportes radicais, guias especializados e seguro de viagem sai por R$ 492,00. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma das viagens mais requisitadas pelos aventureiros. Exploração de cavernas, descidas e banhos de cachoeiras e mergulhos são algumas das atividades programadas no roteiro. O pacote rodoviário, entre os dias 11 e 16 de abril, com direito a transporte fretado, seguro de viagem, passeios e guias especializados custa R$ 753,00 e pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Andaluzs Adventures - (0xx11) 5506-4076 Carrancas (MG) - Conhecida como paraíso das cachoeiras, a região oferece uma série de atividades para quem gosta de aventura. O turista pode passear entre grutas e caminhar nas trilhas pela vegetação local. O pacote rodoviário entre os dias 12 e 15 de abril com direito a pensão completa, hospedagem, seguro de viagem, guias especializados e lanches de trilha custa R$ 390,00. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes. Nascentes de Minas Gerais (MG) - O roteiro da aventura envolve passeios aos municípios mineiros de Passos, São João Batista do Gloria, Capitólio, Delfinópolis e São José da Barra. O turista poderá realizar caminhadas, trilhas, trekking, explorar grutas e cachoeiras e conhecer piscinas naturais. O pacote rodoviário entre os dias 12 e 15 de abril com pensão completa, seguro de viagem, hospedagem em apartamento com TV e taxas ambientais sai por R$ 390,00 e pode ser pago em até 3 vezes sem juros. Chão Nosso Viagens Culturais - (0xx11) 3862-0210 Petar (SP) - Região conhecida pelas cavernas localizadas no parque estadual turístico do Alto Ribeira, no interior de São Paulo. O passeio dá direito a caminhadas e trilhas ecológicas, trekkings e banhos de cachoeira. O pacote rodoviário, entre os dias 12 e 15 de abril, com direito transporte fretado, hospedagem em pousada com pensão completa, seguro de viagem, entradas para o parque, equipamentos de segurança e guias especializados sai por R$ 390,00. O pagamento pode ser feito em até 2 vezes sem juros ou à vista com 5% de desconto. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 5571-2525 Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma opção interessante para quem deseja um contato intenso com a natureza. O roteiro da viagem, entre os dias 11 e 16 de abril, inclui visita a grutas e cachoeiras, trilhas ecológicas, mergulho em piscinas naturais, churrasco e cavalgadas. O pacote rodoviário que inclui transporte fretado, hospedagem com café da manhã e 06 refeições, guias especializados e seguro de viagem sai por R$ 795,00 e pode ser pago em até 6 vezes sem juros. Brotas (SP) - No interior de São Paulo, Brotas tornou um dos roteiros dos aventureiros pelo se relevo acidentado com com cachoeiras e corredeiras. No roteiro estão previstas as aventuras como rafting, cavalgada, canyoning e caminhadas. O pacote rodoviário, entre os dias 13 e 15 de abril, inclui transporte fretado, hospedagem em hotel com pensão completa, equipamentos de segurança para a prática de esportes radicais, seguro de viagem e guias especializados custa R$ 390,00. O pagamento pode ser feito em até 6 vezes sem juros. Ilha Grande (RJ) - Próximo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a viagem à Ilha Grande é um dos pacotes mais requisitados pelos amantes da natureza. Caminhadas e trilhas ecológicas, banhos de cachoeira e passeios de barco são os principais destaques da programação. O pacote rodoviário, entre os dias 12 e 15 de abril, com direito a transporte fretado, traslados e passeios de barco, guias especializados, hospedagem com meia-pensão e seguro de viagem custa R$ 499,00 e pode ser pago em até 3 vezes sem juros. Itacaré (BA) - Localizada no litoral da Bahia, a cidade possui grande área de de mata nativa, praias e montanhas. O roteiro da viagem tem como destaque trilhas e caminhadas ecológicas, visitas à praias desertas e banhos de cachoeira. O pacote aéreo com hospedagem com direito ao café da manhã, passeios, guias locais e seguro de viagem, entre os dias 11 e 16 de abril custa R$ 1.080,00. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Cataratas do Iguaçu (PR) - As Cataratas do Iguaçu são um dos principais pontos turísticos do Brasil. O número de quedas varia entre 150 a 272 e chegam a alcançar até 82 m de altura. A área abriga as florestas nativas e o Parque Nacional de Iguaçu. Na viagem, estão programadas caminhadas, trilhas e passeios de bicicleta. O pacote aéreo de 11 a 15 de abril, com direito a hospedagem com café da manhã, 3 jantares e um almoço caipira, bicicletas estilo mountain bike, veículo de apoio com bebidas isotônicas e água e seguro viagem sai por R$ 990,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Rio dos Cedros (SC) - A região fica à beira do Lago do Pinhal em Santa Catarina e está cercada por cachoeiras e trilhas. As principais atividades são as caminhadas, cavalgadas, canyoning, passeios de barco e bicicleta. O visitante ficará acomodado no Hotel Parador que oferece piscina, sauna, sala de ginástica, sala de jogos e sala de convenções. A viagem entre os dias 12 e 15 de abril custa R$ 659,00 e pode ser parcelada em até 4 vezes sem juros. O pacote inclui transporte em ônibus leito, transportes locais, hospedagem com pensão completa, passeios, seguro de viagem e guias especializados. Serra da Bocaina (SP) - Localizada entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a Serra da Bocaina é um lugar cercado por grandes pedras, montanhas e cachoeiras. O ambiente é ideal para trilhas e caminhadas ecológicas pela Floresta Encatada, famosa pela plantação de bromélias e orquídeas. A região fica entre o Vale do Paraíba e o litoral de Angra dos Reis e Paraty. O pacote rodoviário para viagem entre os dias 12 e 15 de abril, incluindo transporte fretado, hospedagem com pensão completa, passeios com jipes, seguro de viagem e guias especializados custa R$ 459,00. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros.