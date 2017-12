Ecoturismo: fugir do Carnaval para a natureza Para quem quer distância da folia do Carnaval e prefere o contato com a natureza, há diversas opções de roteiros de ecoturismo. O ecoturismo é a preferência daqueles que procuram, ao viajar, conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais e promover uma consciência de educação ambiental e da preservação da natureza. O geólogo e guia de ecoturismo, Guilherme Gualda, explica que o roteiro e o local da viagem são dois elementos essenciais para avaliar uma viagem de ecoturismo. "Roteiro com esportes radicais e trilhas mais longas são indicados para jovens e aventureiros. Já as viagens com transportes locais e pequenas caminhadas são mais indicadas para famílias, idosos e crianças", ressalta. Nas viagens de ecoturismo, o turista pode aliar contato com a natureza com a prática de esportes radicais, como rafting, rapel, canyoing, mergulho, escaladas, vôo livre, etc. As agências de viagens possuem diversos roteiros em várias regiões do País com preços que variam de R$ 392,00 e R$ 1.690,00. Entre os lugares mais requisitados para este Carnaval estão Bonito (MS), Ilha do Cardoso (SP), Timbó (SC), Ilha Grande (RJ) e Serra da Bocaina (SP). Trilhas em parques nacionais e estaduais e caminhadas na Mata Atlântica, Pantanal e Floresta Amazônica são os destaques. Material para trilhas e aventuras A escolha do material e vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. "O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar", indica a guia de ecoturismo, Ana Lúcia Vasconcellos. Ele aconselha levar uma bota, tênis ou sapato já usado é com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga cumprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, Ana Lúcia aconselha o turista levar alimentos bem leves como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também é um material essencial para levar na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado para quem não gosta do Carnaval. Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo a tabela resumindo a pesquisa realizada pela Agência Estado. Segue ainda o resumo dos pacotes. Roteiro Agências Transporte e Duração Preços Abrolhos (BA) Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Aéreo - 23 a 28 de fevereiro R$ 1.538,00 Bonito (MS) Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Ambiental Expedições - (0xx11) 3819-4600 Rodoviário e aéreo - 23 a 28 de fevereiro Rodoviário - 23 a 28 de fevereiro R$ 824,00 (pacote rodoviário) R$ 1.365,00 (pacote aéreo) R$ 895,00 Brotas (SP) AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Rodoviário - 24 a 27 de fevereiro. R$ 582,00 em apartamento duplo R$ 702,00 - apartamento individual Cavernas do Petar e do Diabo (SP) AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Rodoviário - 23 e 27 de fevereiro R$ 429,00 Diamantina (MG) Andaluzs Adventures - (0xx11) 5506-4076 Rodoviário - 23 e 27 de fevereiro R$ 738,00 Florianópolis (SC) Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Rodoviário - 23 e 28 de fevereiro R$ 599,00 Ilha do Cardoso (SP) AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Chão Nosso Viagens Culturais - (0xx11) 3862-0210 Rodoviário - 24 e 27 de fevereiro Rodoviário - 23 a 27 de fevereiro R$ 480,00 R$ 239,00 Ilha Grande (RJ) AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Rodoviário - 23 a 27 de fevereiro R$ 680,00 Itacaré (BA) Ambiental Expedições - (0xx11) 3819-4600 Aéreo - 24 de fevereiro a 04 de março R$ 2.420,00. Manaus (AM) Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Aéreo - 23 a 28 de fevereiro R$ 1.690,00 Parque Nacional do Ibitipoca (MG) Andaluzs Adventures - (0xx11) 5506-4076 Rodoviário - 23 a 27 de fevereiro R$ 390,00 Parque Turístico do Alto Ribeira (SP) Chão Nosso Viagens Culturais - (0xx11) 3862-0210 Rodoviário - 23 a 25 de fevereiro R$ 280,00 Rio dos Cedros (SC) Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Rodoviário - 23 a 28 de fevereiro R$ 669,00 Serra da Bocaina (SP) Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Rodoviário - 23 a 27 de fevereiro R$ 559,00 Serra da Canastra (MG) Tamanduá Turismo - (0xx11) 270-5947 Rodoviário - 23 a 28 de fevereiro a partir de R$ 392,00 Timbó (SC) AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Rodoviário - 23 a 28 de fevereiro R$ 589,00 Veja abaixo o roteiro de alguns pacotes disponíveis para o Carnaval 2001. AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Ilha do Cardoso (SP) - O parque estadual da ilha, localizada no litoral sul de São Paulo, faz parte da Mata Atlântica e possui praias desertas, cachoeiras de água cristalina e animais ameaçados de extinção. Entre as atividades do roteiro, estão as caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra e passeio de barco. O pacote rodoviário, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, com direito a transporte fretado, hospedagem com pensão completa, seguro de viagem e guias especializados sai por R$ 480,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros ou à vista com desconto de 5%. Cavernas do Petar e do Diabo (SP) - As cavernas estão localizadas no parque estadual turístico do Alto Ribeira, no interior de São Paulo. O passeio dá direito a caminhadas e trilhas ecológicas e banhos de cachoeira. O pacote rodoviário, entre os dias 23 e 27 de fevereiro, com direito transporte fretado, hospedagem em pousada com pensão completa, seguro de viagem, entradas para o parque, equipamentos de segurança e guias especializados sai por R$ 429,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros ou à vista com 5% de desconto. Brotas (SP) - Cidade do interior de São Paulo, Brotas tornou um dos roteiros dos aventureiros pelo se relevo acidentado com uma enorme serra, com cachoeiras e corredeiras. As principais atividades praticadas na viagem são: rapel, tirolesa, rafting e caminhadas. O pacote rodoviário, entre os dias 24 e 27 de fevereiro, inclui transporte fretado, hospedagem em hotel com piscina e pensão completa, taxas de manutenção dos locais visitados, equipamentos de segurança para a prática de esportes radicais, seguro de viagem e guias especializados custa R$ 582,00 em apartamento duplo. Em apartamento individual, o pacote sai por R$ 702,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Ilha Grande (RJ) - Próximo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a viagem à Ilha Grande é um dos pacotes mais requisitados pelos amantes da natureza. Caminhadas e trilhas ecológicas, banhos de cachoeira, passeios de barco e almoço em u restaurante flutuante são os principais destaques da programação. O pacote rodoviário, entre os dias 23 e 27 de fevereiro, dá direito a transporte fretado, translados de barco, passeios de barco, hospedagem com café da manhã e seguro viagem custa R$ 680,00 e pode ser pago em até 2 vezes sem juros. Timbó (SC) - Cidade com matas virgens, diversas cachoeiras e colonização alemã e italiana, Timbó é rica em atividades para quem gosta de esportes radicais. A programação conta com atividades como rafting, canyoning, tirolesa, passeio de bicicleta, banhos de cachoeira e trilhas ecológicas. O pacote rodoviário, entre 23 e 28 de fevereiro, que inclui transporte fretado, hospedagem com meia-pensão, ingressos para passeios, equipamentos de segurança para prática de esportes radicais, guias especializados e seguro de viagem sai por R$ 589,00 em apartamentos duplos ou triplos. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Ambiental Expedições - (0xx11) 3819-4600 Itacaré (BA) - Localizada no litoral da Bahia, a cidade possui grande área de de mata nativa, praias e montanhas. O roteiro da viagem tem como destaque trilhas e caminhadas ecológicas, visitas à praias desertas, rafting, banhos de cachoeira e passeios de barco pela litoral baiano. O pacote aéreo com hospedagem com direito ao café da manhã, passeios, guias locais e seguro de viagem, entre os dias 24 de fevereiro e 04 de março custa R$ 2.420,00. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma das viagens mais requisitadas pelos aventureiros neste Carnaval. Exploração de cavernas, descidas e banhos de cachoeiras e mergulhos são algumas das atividades programadas no roteiro. O pacote rodoviário, entre os dias 23 e 28 de fevereiro, com direito a transporte fretado, hospedagem com meia-pensão, seguro de viagem, passeios e guias especializados custa R$ 895,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Andaluzs Adventures - (0xx11) 5506-4076 Parque Nacional do Ibitipoca (MG) - Localizada na região da Serra da Mantiqueira, este parque é famoso por suas cachoeiras naturais. O turista poderá participar de trilhas e caminhadas ecológicas e banhos de cachoeiras. A viagem entre os dias 23 e 27 de fevereiro com transporte fretado, hospedagem com pensão completa, lanche de trilha, entradas para o parque, seguro de viagem e guia local sai por R$ 390,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes de R$ 135,00. Diamantina (MG) - Cidade histórica do interior de Minas Gerais, Diamantina é famosa pela rota turística entre as cidades de Serro, Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras e Conceição do Mato Dentro. O roteiro conta com caminhadas, trilhas ecológicas, visita ao conjunto histórico de Diamantina, cascatas e banhos de cachoeiras. O pacote, entre os dias 23 a 27 de fevereiro, com pensão completa, transporte rodoviário, guias especializados e seguro de viagem custa R$ 738,00 ou pode ser pago em até 4 vezes de R$ 192,00. Chão Nosso Viagens Culturais - (0xx11) 3862-0210 Ilha do Cardoso (SP) - O roteiro da viagem inclui trilhas e caminhadas pela Mata Atlântica e visitas ao sítio arqueológico do Sambaqui. Um biólogo e um guia local acompanham os turistas em atividades monitoradas e apresentam curiosidades sobre espécies em extinção sobre a fauna e a flora. O pacote de 23 a 27 de fevereiro com hospedagem, pensão completa, transporte fretado, guia local e um biólogo a disposição custa R$ 239,00 e pode ser pago em até 3 parcelas sem juros. Parque Turístico do Alto Ribeira (SP) - O parque possui entre suas atrações as cavernas do Diabo e do Petar. Localizado no interior de São Paulo, o parque é indicado para aventureiros. O passeio dá direito a caminhadas, trilhas ecológicas e banhos de cachoeira. O pacote rodoviário, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, com direito transporte fretado, hospedagem em pousada com pensão completa, seguro de viagem e guias especializados sai por R$ 280,00. O pagamento pode ser feito em até 2 vezes sem juros. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 571-2525 Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma opção interessante para quem deseja um contato intenso com a natureza. O roteiro da viagem, entre os dias 23 e 28 de fevereiro, inclui visita a grutas e cachoeiras, trilhas ecológicas e cavalgadas. O pacote rodoviário que inclui transporte fretado, hospedagem com pensão completa, guias especializados e seguro de viagem sai por R$ 824,00 e pode ser pago em até 3 vezes sem juros. O pacote aéreo sai por R$ 1.365,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Abrolhos (BA) - Conhecido como o primeiro parque nacional marinho do Brasil, Abrolhos fica no litoral sul da Bahia. O roteiro é ideal para quem gosta de mergulhar. Os turistas passeiam três dias nas águas da ilha, acompanhados por guias especializados e com equipamentos de mergulho profissional a disposição. O pacote aéreo, entre os dias 23 e 28 de fevereiro, inclui passagens aéreas, hospedagem com café da manhã, translados, guias locais, seguro de viagem e todo equipamento de mergulho sai por R$ 1.538,00. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Florianópolis (SC) - a capital de Santa Catarina possui opções variadas para quem gosta de aventura. Trilhas, cachoeiras, escaladas e vôo livre são os destaques dos roteiros. Passeios para praia da Joaquina e para Lagoinha do Leste também estão inclusos. A viagem entre os dias 23 e 28 de fevereiro custa a partir de R$ 599,00 e inclui transporte fretado, hospedagem em hotel com piscina e meia-pensão, guias especializados e seguro de viagem. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Serra da Bocaina (SP) - Localizada entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a Serra da Bocaina é um lugar cercado por grandes pedras, montanhas e cachoeiras. O ambiente é ideal para trilhas e caminhadas ecológicas pela Floresta Encatada, famosa pela plantação de bromélias e orquídeas. A região fica entre o Vale do Paraíba e o litoral de Angra dos Reis e Paraty. O pacote rodoviário para viagem entre os dias 23 e 27 de fevereiro, incluindo transporte fretado, hospedagem com pensão completa, passeios com jipes, seguro de viagem e guias especializados custa R$ 559,00. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Rio dos Cedros (SC) - A região fica à beira do Lago do Pinhal em Santa Catarina e está cercada por cachoeiras e trilhas. As principais atividades são as caminhadas, cavalgadas, canyoning, passeios de barco e bicicleta. O visitante ficará acomodado no Hotel Parador que oferece piscina, sauna, sala de ginástica, sala de jogos e sala de convenções. A viagem entre os dias 23 e 28 de fevereiro custa R$ 669,00 e pode ser parcelada em até 4 vezes sem juros. O pacote inclui transporte em ônibus leito, transportes locais, hospedagem com pensão completa, passeios, seguro de viagem e guias especializados. Manaus (AM) - Opção para quem quer ir mais longe para conhecer um pedaço da Amazônia. O turista poderá realizar caminhada por trilhas da região amazônica, passeios de canoas, pescaria e focagem noturna de jacarés. A viagem entre os dias 23 e 28 de fevereiro custa R$ 1.690,00 em apartamento duplo com pensão completa. O pacote inclui passagens aéreas, passeios, seguro de viagem e guias locais. O pagamento pode ser parcelado em até 4 vezes. Tamanduá Turismo - (0xx11) 270-5947 Serra da Canastra (MG) - Localizado na região do Parque Nacional da Serra da Canastra, interior de Minas Gerais, a Serra da Canastra é famosa por abrigar a nascente do Rio São Francisco é a cachoeira Casca D´Anta, que possui 168 metros de altura. No roteiro estão incluídos caminhadas e cavalgadas ecológicas, rapel e passeios em veículos off-road. O pacote para os cinco dias do Carnaval custa a partir de R$ 392,00 e inclui transporte fretado, guia especializado, rapel, hospedagem com pensão completa e seguro de viagem. O pagamento pode ser feito em até 2 vezes sem juros.