Ecoturismo nas férias de julho As férias de julho podem se transforma num grande roteiro de aventuras com os pacotes de viagens de ecoturismo. Para quem tem espírito de aventura e gosta de esportes radicais, há diversas opções de roteiros. O ecoturismo é a preferência daqueles que procuram, ao viajar, conhecer e explorar patrimônios naturais, praticar esportes radicais sob a perspectiva da educação ambiental e da preservação da natureza. Nas viagens de ecoturismo, o turista tem a possibilidade de praticar esportes radicais, como rafting, rapel, canyoing, mergulho, escaladas, etc. As agências de viagens possuem diversos roteiros em várias regiões do País, com preços que variam de R$ 390,00 a R$ 2.190,00. Entre os lugares mais requisitados estão Bonito (MS), Jalapão (TO) e Lençóis Maranhenses (MA). Trilhas em parques nacionais e estaduais e caminhadas na Mata Atlântica, Pantanal e Floresta Amazônica são os destaques. Material para trilhas e aventuras A escolha do material e vestuário para as viagens de ecoturismo é muito importante. "O turista deve sair preparado com roupas leves e confortáveis e que possa sujar", indica a guia de ecoturismo, Ana Lúcia Vasconcellos. Ela aconselha levar uma bota, tênis ou sapato já usado é com um solado em bom estado, lanterna com pilhas extras, capa de chuva, cantil e agasalhos e roupas com manga cumprida e de tecidos leves com tactel e lycra. Para comer, Ana Lúcia aconselha alimentos bem leves, como barras energéticas, lanches naturais, bolachas e bebidas isotônicas. Repelente para evitar picadas de insetos também são itens importantes para incluir na mochila. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para as férias de julho. Consulte também o caderno de turismo do Estado, que sai toda terça-feira, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br AdventureClub - (0xx11) 5573-4142 Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma das viagens mais requisitadas pelos aventureiros. Exploração de cavernas, mergulho, descidas e banhos de cachoeiras são algumas das atividades programadas no roteiro. O pacote rodoviário, entre os dias 08 e 14 de julho, com direito a transporte fretado, lanche de bordo, seguro de viagem, passeios e guias especializados custa R$ 810,00 em acomodação tripla e pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Chapada dos Guimarães (MT) - O parque Nacional da Chapada dos Guimarães fica a 60 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso e possui trilhas e cachoeiras com suas atrações principais. O turista poderá tomar banho em piscinas naturais e realizar caminhadas e trilhas ecológicas. O pacote aéreo, com duração de 4 dias e saídas semanais, custa a partir de R$ 1.112,00 em apartamento triplo e inclui hospedagem com café da manhã, 2 lanches de trilha, guia especializado e seguro de viagem. Ambiental Expedições - (0xx11) 3819-4600 Bonito (MS) - A Ambiental está preparando um pacote especial para o Festival de Inverno de Bonito. O evento contará com a participação de músicos como Zeca Baleiro, Almir Sater, Ivan Lins, Pato Fú e MPB-4. Outra atração do festival que acontece entre os dia 13 e 22 de julho é a apresentação do Grande Circo com malabaristas e equilibristas. Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma opção interessante para quem deseja um contato intenso com a natureza. O roteiro da viagem inclui visita a grutas e cachoeiras, trilhas ecológicas, mergulho em piscinas naturais. O pacote aéreo que inclui transporte fretado, traslados, hospedagem com café da manhã, 7 jantares, 3 almoços, guias especializados e seguro de viagem sai por R$ 1.410,00. Jalapão (TO) - Novo roteiro dos aventureiros, Jalapão fica na região leste de Tocantins, no Brasil central. O turista poderá realizar quatro dias de rafting no Rio Novo. O passeio conta ainda com caminhadas e expedições por dunas, cerrados e campos. O pacote aéreo, com saídas semanais, que inclui hospedagem com café da manhã, equipamentos de rafting e camping, passeios, guias especializados e seguro de viagem custa a partir de R$ 1.565,00. Chão Nosso Viagens Culturais - (0xx11) 3862-0210 Ilha do Cardoso (SP) - O parque estadual da ilha, localizada no litoral sul de São Paulo, faz parte da Mata Atlântica, com praias desertas, cachoeiras e animais ameaçados de extinção. Entre as atividades do roteiro, estão as caminhadas e trilhas na Mata Atlântica, banhos de cachoeira e em piscinas naturais de pedra e passeio de barco. O pacote rodoviário de 5 dias, com direito a transporte fretado, hospedagem com pensão completa, seguro de viagem e guias especializados sai por R$ 390,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Pantanal (MS) - O Pantanal é conhecido por sua variedade em riquezas de fauna e flora. O turista poderá manter contato direto com animais exóticos e extinção. O passeio será acompanhado por um biólogo e por uma apostila com explicações sobre todos os mistérios do roteiro. O turista poderá desfrutar de passeio a cavalo, focagem noturna de jacarés, pesca de piranhas, passeio de barco, passeio de trator e caminhadas. O pacote rodoviário entre os dias 18 e 24 de julho com direito a hospedagem com pensão completa, passeios, traslados, guias especializados e seguro de viagem e custa R$ 850,00 e pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Cia Nacional de Ecoturismo - (0xx11) 5571-2525 Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma opção interessante para quem deseja um contato intenso com a natureza. O roteiro da viagem, de 05 dias ,com saídas semanais, inclui visita a grutas e cachoeiras, trilhas ecológicas, mergulho em piscinas naturais e cavalgadas. Os aventureiros poderão fazer um rafting nas corredeiras do rio Formoso, visitas à gruta do lago Azul e mergulho no rio Prata. O pacote aéreo que inclui transporte fretado, hospedagem com meia-pensão, guias especializados e seguro de viagem sai a partir de R$ 1.340,00. Jalapão (TO) - Localizada na região leste de Tocantins, Jalapão se tornou o novo roteiro para os aventureiros. O turista poderá realizar rafting em rio de águas límpidas e acampar em praias. O passeio conta ainda com caminhadas e expedições por dunas, cerrados e campos. O pacote aéreo de 7 dias, com saídas semanais, que inclui hospedagem com café da manhã, equipamentos de rafting e camping, passeios, guias especializados e seguro de viagem custa a partir de R$ 1.565,00. Lençóis Maranhenses (MA) - Os Lençóis Maranhenses possuem 100 quilômetros de dunas ao longo do litoral do estado do Maranhão, na Região Nordeste. O turista poderá desfrutar de uma paisagem que lembra os desertos e entre as dunas de areia formam-se piscinas naturais com águas de chuva. O roteiro inclui navegação em barcos rápidos pelo Rio Preguiças e caminhadas pelas praias e passeios pela área antiga da cidade de São Luís. O pacote aéreo de 7 dias, com saída semanais, custa a partir de R$ 1.720,00 e inclui hospedagem com café da manhã, passeios de lancha guias especializados e seguro de viagem. Pantanal (MS) - O roteiro para as férias de julho é a travessia do Pantanal Sul. O programa, chamado de Pantanal off road, inclui veículos 4X4 especialmente equipados para realizar percursos fora de estrada normais. São 450 quilômetros onde o turista poderá realizar cavalgadas, caminhadas por trilhas, passeios de barco, pesca e safari fotográfico. O pacote aéreo de 6 dias, com saídas previstas para os dia 05 e 19 de julho, inclui hospedagem com pensão completa, passeios, traslados, guias especializados e seguro de viagem e custa a partir de R$ 1.450,00. Freeway Turismo - (0xx11) 5572-0999 Bonito (MS) - Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma opção interessante para quem deseja um contato intenso com a natureza. O roteiro da viagem, de 5 dias ,com saídas semanais, inclui visita a grutas e cachoeiras, trilhas ecológicas, mergulho em piscinas naturais. No passeio estão previstos passeios em caverna e cachoeiras, visitas à gruta do lago Azul e mergulho no refúgio ecológico do rio Prata. O pacote aéreo que inclui hospedagem com meia-pensão, guias especializados e seguro de viagem sai a partir de R$ 1.090,00. Chapada dos Veadeiros (GO) - Localizada no Planalto Central, a cidade possui grande área de vegetação especial do cerrado e nascentes de rios. Cachoeiras, trilhas ecológicas, passeios nos parques Nacional e Rio Preto e almoço na cidade de Alto Paraíso também estão inclusos no roteiro. O pacote aéreo de 8 dias com hospedagem com direito a meia-pensão, traslados, passeios, guias locais, entradas para parques e seguro de viagem sai a partir de R$ 1.150,00. Lençóis Maranhenses (MA) - Formado entre os municípios de Primeira Cruz e Barreirinhas, os Lençóis Maranhenses possuem 100 quilômetros de dunas ao longo do litoral do estado do Maranhão, na região Nordeste do país. Entre as dunas de areia formam-se piscinas naturais com águas de chuva. O roteiro inclui navegação em barcos rápidos pelo Rio Preguiças e caminhadas pelas praias e passeios pela área antiga da cidade de São Luís. O pacote aéreo de 9 dias, custa a partir de R$ 2.190,00 e inclui hospedagem com café da manhã, passeios de lancha, guias especializados e seguro de viagem. Pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Pisa Trekking - (0xx11) 5052-4085 Bonito e Chapada dos Guimarães (MS) - Viagem de 10 dias com diversas opções de esportes radicais. Região próxima ao Pantanal mato-grossense, a cidade de Bonito é uma opção interessante para quem deseja um contato intenso com a natureza. A Chapada dos Guimarães possui a cachoeira Véu de Noiva com 86 metros de altura. O roteiro da viagem, com saída prevista para o dia 13 de julho, inclui visita a grutas e cachoeiras, trilhas ecológicas e mergulho em piscinas naturais. O pacote rodoviário, que inclui transporte fretado, hospedagem com meia-pensão, equipamento de mergulho, guias especializados e seguro de viagem sai por R$ 1.256,00 e pode ser parcelado em até 8 vezes de R$ 170,00. Serra do Cipó (MG) - Localizada na região montanhosa de Minas Gerais, a Serra do Cipó possui diversas espécies de flora e fauna, além de riquezas naturais como cachoeiras, formações rochosas e nascentes de rios. O roteiro de 7 dias, com saída prevista para o dia 14 de julho, inclui trilas ecológicas, caminhadas, visitas a cachoeiras, rapel e visitas a cidades e caminhos históricos. O pacote aéreo inclui taxas de embarque, traslados, passeios, ingressos e transportes do roteiro, hospedagem com café da manhã, 2 lanches de trilha, 4 refeições, guias locais e seguro de viagem custa a partir de R$ 1.100,00 e pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Amazônia - A Amazônia é uma das regiões mais ricas do mundo em recursos naturais. O roteiro de 5 dias, com saídas diárias, inclui passeio de barco pelos rios Negro, Solimões e Amazonas e pelos vilarejos locais. O pacote aéreo inclui hospedagem com café da manhã, traslados, 5 refeições, guias locais e seguro de viagem e custa a partir de R$ 990,00.