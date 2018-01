Edemar Cid Ferreira é condenado a 21 anos de prisão O ex-controlador do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, foi condenado a 21 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. A decisão em primeira instância foi proferida pelo juiz da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal, Fausto Martin de Sanctis. O ex-banqueiro, depois de passar pela Polícia Federal, no bairro da Lapa em São Paulo, foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP-II) de Guarulhos, na Grande São Paulo. O filho de Edemar, Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira também foi condenado no mesmo processo a 16 anos. O advogado do ex-controlador do Banco Santos, Arnaldo Malheiros, informou à reportagem do Estado que entrará com um habeas corpus para tentar tirá-lo da prisão assim que tiver acesso à decisão judicial. Malheiros disse ainda que recorrerá da decisão em instância superior sob a alegação de que o ex-banqueiro não foi condenado em foro definitivo. "Ele pode responder em liberdade enquanto não houver decisão definitiva. Esta ainda é de primeira instância", disse Malheiros. Edemar e o filho foram presos pela Polícia Federal nesta terça-feira às 6 horas em sua residência, no bairro do Morumbi. É a segunda vez que o ex-banqueiro é preso. Em 26 de maio, ele foi preso sob alegação de que estaria obstruindo a instrução do processo criminal na Justiça Federal, e ficou detido por 88 dias. Matéria alterada às 12h22 para acréscimo de informações