Edemar é denunciado por crime financeiro

O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo denunciou o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira e seu sobrinho, Ricardo Ferreira de Souza e Silva, por suposta violação à Lei de Crimes Financeiros - ambos teriam tentado receber dinheiro bloqueado na falência do Banco Santos. Segundo a acusação, como presidente e diretor administrativo-financeiro da Procid Participações e Negócios S.A., eles pediram restituição de Imposto de Renda da empresa, em setembro de 2006, sobre créditos superiores a R$ 10 milhões, apesar de os recursos da companhia estarem bloqueados desde a intervenção do Banco Central no Banco Santos, em 18 de novembro de 2004. A conduta, afirma a procuradora da República Anamara Osório Silva, é vedada pelo artigo 13 da lei nº 7.492/86 (de crimes financeiros), que não permite que uma empresa dê destinação diferente a bem indisponibilizado por conta de intervenção, falência ou liquidação. O pedido de restituição foi formulado à Receita quando já vigoravam bloqueios dos bens da empresa, estabelecidos tanto na intervenção no banco, quanto na falência do Santos - decretada em setembro de 2005. O caso foi comunicado ao Ministério Público Federal pelo liquidante da massa falida do banco. A denúncia foi distribuída à 2ª Vara Federal Criminal, por não ter vínculo direto com os crimes financeiros descobertos pelo MPF na administração do banco, objeto de ação penal que tramita na 6ª Vara Federal Criminal. Edemar e o sobrinho respondem, com mais 17 pessoas, ação penal em que foram condenados, em primeira instância, respectivamente, a 21 anos e 16 anos de prisão, pelos crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a procuradora Anamara, o ex-banqueiro e o sobrinho só não concretizaram o crime "por razões alheias às suas vontades", pois quando a restituição estava prestes a ser concedida, com parecer técnico favorável, um funcionário da Receita identificou que a Procid seria ligada ao Banco Santos e consequentemente haveria indisponibilidade dos bens pela liquidação. Após o pedido administrativo, a Procid foi à Justiça e, em 17 de janeiro de 2007, inconformada com a demora no atendimento do pedido pela Receita, ajuizou mandado de segurança na 7ª Vara Federal Cível de São Paulo. Pedido de liminar foi concedido no dia seguinte e a Receita passou a analisar o caso. Na primeira análise, a Receita deferiu o pedido da Procid. Mas o delegado adjunto da Receita, José Maurício Segatti, levantou dúvidas sobre as restituições e consultou a 2ª Vara de Falências, que informou que não era possível a Procid resgatar nenhum valor uma vez que o arresto cautelar dos bens da empresa havia sido decretado. A Receita anulou a primeira decisão administrativa e negou a restituição. "A Procid não é uma instituição financeira, portanto não está sujeita à Lei de Crimes Financeiros", rechaçou o criminalista Arnaldo Malheiros Filho, que defende Edemar. "O pedido de Edemar foi negado, aí ele impetrou mandado de segurança na Justiça. Ora, quem está fazendo algum negócio ilegal não vai procurar o juiz!"