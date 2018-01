Edemar e o filho deixam prisão após habeas-corpus Em carros separados, o ex-controlador do Banco Santos Edemar Cid Ferreira e o filho Rodrigo Cid Ferreira deixaram nesta quinta-feira, por volta das 16 horas, a penitenciária José Augusto César Salgado, em Tremembé (SP), após habeas-corpus concedidos pela ministra Ellen Gracie, presidente do Superior Tribunal Federal (STF). O ex-banqueiro havia voltado para o presídio de segurança máxima no dia 16 de dezembro, quatro dias depois de ser detido pela segunda vez junto com o filho, sob acusação de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O advogado de Edemar, Sérgio Bermudes, disse que a decisão da presidente do STF foi extremamente correta. "O réu só pode ser recolhido depois do processo finalizado ou se oferecer risco para a sociedade", disse. Bermudes criticou a decisão da Justiça de transformar a casa de Edemar, em São Paulo, em museu. "A transformação é um ato inominável, vai entrar para as crônicas dos absurdos forenses". Durante os 13 dias que passaram em Tremembé, Edemar e Rodrigo tiveram de se enquadrar no sistema prisional. Vestiram uniformes laranja e marrom claro e trabalharam na penitenciária ajudando na lavanderia. Na semana que antecedeu o Natal, ajudaram a montar um presépio e a organizar a comemoração de Natal da unidade. Alguns familiares puderam comemorar o Natal ao lado deles e participar de um almoço especial, com direito a coral com músicas natalinas.