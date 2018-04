EDF poderá vender ativos no Brasil O grupo Electricité de France (EDF) poderá ter que vender alguns de seus ativos no Brasil, Europa e China, disse o jornal La Tribune, citando fontes próximas à empresa. Segundo o diário, o governo francês solicitou que a estatal avalie a possibilidade de vender a sua subsidiária no Brasil, Light Serviços de Eletricidade, bem como os seus 60% de participação na usina Laibin B e os 20% na companhua Shandong Zhonghua Power Company, ambas na China. A EDF também estaria revisando a sua participação na Estag AG, da Austria, na Graninge AB, da Suécia e nas empresas Bert e Demasz, na Hungria. O governo francês pretende vender uma lote minoritário das ações da EDF nos próximos dois anos, o que poderá representar a maior oferta pública inicial já realizada na Europa. No mês passado, o diretor executivo da empresa, Francois Roussely, disse que a EDF poderia registrar perdas neste ano por causa da desvalorização cambial na Argentina e a perda de consumidores no mercado francês. Mudança O governo francês pretende aprovar até abril lei que altera a condição legal da EDF, visando a permitir o investimento direto privado, afirma uma fonte do setor financeiro, familiarizada com o assunto. "O primeiro passo importante na privatização (parcial) da EDF será transformar a condição da EDF em abril ou maio de 2003", disse a fonte. Essa medida exige que a legislação seja aprovada pela Assembléia Nacional da França. A fonte afirma que os bancos atuando no acordo de privatização da EDF encontram-se em recesso de verão, de modo que não foi possível verificar as informações do jornal La Tribune de que a EDF planeja vender várias de suas participações em operações na América Latina e Europa. Segundo o jornal, a EDF precisa levantar o tão necessário caixa, agora que a empresa de eletricidade da França não poderá aumentar os preços de energia aos consumidores comerciais e residenciais, conforme a companhia havia recomendado ao governo francês.