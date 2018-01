Edinho Silva diz que economia vai melhorar ainda em 2016

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou hoje que a economia brasileira vai se recuperar e que a melhora poderá ser vista ainda este ano.

"Todas as medidas foram tomadas para isso", disse, ao ser questionado sobre o resultado do PIB de 2015, que encolheu 3,8%, na maior recessão desde 1990, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Apesar do otimismo do ministro, há interlocutores do Palácio do Planalto que não acreditam nessa melhora em 2016. Para eles, "a notícia do PIB não é boa, mas já era esperada".

Esses interlocutores falam que "tão grave quanto 2015 é a perspectiva para 2016". Diante disso, eles ressaltam a necessidade de o Congresso aprovar logo as medidas que o governo encaminhou para ajudar na recuperação da economia.

Dentre os setores, apenas a agropecuária (1,8%) apresentou expansão em 2015. Para a ministra da Agricultura Katia Abreu, o resultado não foi uma surpresa. "Crescimento já estava previsto. Contribuinte pode ficar tranquilo, cada real no agronegócio dá retorno ", afirmou.

Ainda assim, foi o pior desempenho do setor desde 2012. No ano passado, a soja registrou crescimento de 11,9% em seu volume produzido, enquanto o milho avançou 7,3%. Por outro lado, culturas importantes tiveram queda na produção agropecuária, como café e laranja.