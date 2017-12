Editada MP que reduz risco de crédito do Banco Central O Diário Oficial da União traz hoje uma Medida Provisória editada ontem pelo governo para reduzir os riscos de crédito do Banco Central (BC) nas operações de garantia de pagamento às importações feitas por meio do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR). A idéia contida na MP 142 é evitar que os créditos do Banco Central (BC) oriundos de operações do CCR não venham a compor a massa falida de instituições financeiras sob liquidação extrajudicial ou falência. Os valores destas operações, de acordo com o texto da MP, deixarão de integrar a massa falida dos bancos e, com isso, o BC terá assegurado o recebimento do valor emprestado à instituição financeira sob liquidação ou falência. No momento da liquidação, os recursos do CCR serão recolhidos ao BC imediatamente. A medida faz parte do esforço do governo de reduzir o risco de crédito do BC nestas operações.