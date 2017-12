Edital de leilão da Varig deve ser publicado na terça Como parte dos esforços para sensibilizar a Corte de Nova York, nos Estados Unidos, a estender a proteção da Varig contra arresto de aviões, a Justiça do Rio de Janeiro planeja publicar o edital do leilão da companhia aérea até terça-feira, com a data do leilão judicial marcada provavelmente seis dias depois (5 de junho). Essa é a intenção dos juízes que cuidam da recuperação judicial da empresa, contou à Agência Estado o juiz auxiliar da 8ª Vara Empresarial do Rio, Paulo Roberto Fragoso. Caso se confirme a publicação do edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, ele será publicado na véspera da audiência de executivos da Varig, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), advogados das arrendadoras de aviões (leasing) e o juiz americano Robert Drain. "Ainda restam pendências burocráticas, formalidades do edital, que tem de ser publicado sem vícios", disse Fragoso. Segundo o juiz auxiliar, a antecipação do edital e do leilão, que anteriormente estava previsto somente para o início de julho, não é conseqüência apenas da pressão das empresas de leasing, mas uma tentativa de "não haver situação de caos" na Varig, explicou. A antecipação dos dados financeiros da companhia (data room) também está sendo cogitada. A administradora judicial da Varig, a Deloitte, foi procurada para esclarecer quando as informações serão disponibilizadas aos potenciais investidores e se há um prazo formal de consulta, mas não retornou até a publicação desta reportagem.