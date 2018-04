Editoras recorrem à UE para proteger direitos

As mais importantes editoras de jornais e revistas europeias apelaram à Comissão Europeia para reforçar a proteção dos direitos autorais, de modo a se abrir novos caminhos para a geração de receita online. As editoras alegam que o uso generalizado do seu conteúdo por agregadores de notícias na internet e outros sites vem prejudicando seus esforços para desenvolver novas atividades online, quando leitores e anunciantes começam a abandonar as revistas e jornais em seu formato convencional. "Inúmeros provedores de notícias usam o trabalho de autores, editoras e emissoras de rádio e TV sem pagar nada por isso", diz a petição enviada a Viviane Reding, a comissária de mídia e telecomunicações da União Europeia. "Isso, a longo prazo, ameaça a produção de conteúdo de alta qualidade e um jornalismo independente." As editoras europeias estão preocupadas porque pretendem gerar receita cobrando dos usuários dos seus sites, e sair da dependência dos anunciantes. Até o momento, somente um pequeno grupo de jornais e revistas, incluindo o The Wall Street Journal e o The Financial Times, tem tido sucesso cobrando dos leitores para consultar os seus sites. A iniciativa surgiu de uma campanha na Alemanha, conduzida pela editora Axel Springer, que publica o tabloide Blick, para tornar ainda mais consistente a legislação de direito autoral no país. As editoras alemãs desejam criar um chamado "direito de vizinhança" para as editoras, similar ao já existente no campo da edição de música. Segundo executivos dessas editoras, se for obtido esse direito, a ideia é tentar conseguir que empresas usuárias paguem pelo acesso ao conteúdo online, obtendo uma licença especial; essa taxa seria cobrada por uma nova organização que seguiria o modelo da "sociedade", que arrecada os royalties em nome das editoras de música. Os usuários individuais não pagariam essa licença. A carta entregue na quinta-feira a Viviane Reding ofereceu propostas específicas. As editoras pediram que a legislação vigente seja aplicada com mais rigor, disse Heidi Lambert, porta-voz do European Publishers Council (Conselho de Editoras Europeias), que endossou a petição. As editoras vêm insistindo para que o Google e outras empresas de internet adotem uma nova tecnologia para que se administre a relação entre as editoras online e os buscadores na internet. O sistema, Automated Content Access Protocol, pode permitir que as editoras estabeleçam as condições de uso do seu conteúdo por agregadores de notícias e buscadores. O sistema, defendido pelo conselho de editoras e pela Associação Mundial de Jornais e Editoras de Notícias (WAN-Ifra), facilitaria a criação de sites lucrativos. Mas, para os críticos, isso vai criar novos obstáculos desnecessários para os usuários. A petição foi assinada pelos executivos da News Corp, Axel Springer, Gruner+Jahr, Lagardère, Independent News & Media, Daily Mail & General Trust, Burda Media e o Grupo Espresso, entre outros.