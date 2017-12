Edmar Bacha prevê novo recuo dos juros O economista e consultor sênior do Banco BBA Creditanstalt, Edmar Bacha, revisou a sua projeção para a taxa de básica de juros - Selic - para 15% no final do ano. Antes, o banco trabalhava com 15,5% ao ano. Segundo Bacha, mesmo com o repique temporário da inflação em julho e agosto, por conta das geadas e do aumento das tarifas, não se espera que o índice de preços ao consumidor seja superior a 5,5%, abaixo da meta do governo de 6% para este ano.. Para ele, tudo indica que a meta para o ano que vem de 4% de inflação "é perfeitamente factível". Segundo Bacha, deixando esse repique de julho e agosto de lado, trabalha-se com uma inflação prospectiva para os próximos 12 meses inferior a 5%. Para Bacha, o Banco Central (BC) caminha nessa direção. Mas mesmo com a redução da taxa Selic para 16,5% ao ano, Bacha acredita que o Brasil continua com juros excessivamente elevados. "Se compararmos a taxa de juros real brasileira com a de outros países emergentes, estamos ainda com taxas muito altas", disse, acrescentando que a média desses países é de juros real inferior a 10% ao ano, afirmou.