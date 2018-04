Edmund Phelps é premiado com o Nobel de Economia O norte-americano Edmund Phelps recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2006 por trabalhos que aumentaram a compreensão da relação entre a inflação e seus efeitos sobre o desemprego, segundo informações da Associated Press. Com seu trabalho, o professor de 73 anos da Universidade de Columbia explicou como um período de inflação baixa conduz a expectativas de inflação reduzida no futuro, influenciando as decisões tomadas por empresários e governantes. Ao anunciar o prêmio nesta segunda-feira em Estocolmo, a Academia Real de Ciências da Suécia considerou que o trabalho de Phelps, elaborado no fim dos anos 60, "aprofundou a compreensão da relação entre os efeitos de curto e longo prazo da política econômica". Na época da publicação de seu estudo, Phelps desafiou a visão predominante de que existia uma relação negativa e estável entre a inflação e o desemprego, ilustrada pela chamada "curva de Phillips". "Ele percebeu que a inflação não depende apenas do desemprego, mas também das expectativas das firmas e dos empregados sobre as elevações de preço e salários", disse a academia. Para referendar suas conclusões, Phelps desenvolveu um novo modelo para correlacionar inflação e desemprego que ficou conhecido como "curva de Phillips modificada". Ao anunciar o prêmio, a academia alegou que Phelps fez avançar a compreensão das relações entre pleno emprego, preços estáveis e crescimento rápido, que atualmente são os objetivos centrais mais presentes nas políticas econômicas implementadas ao redor do mundo.