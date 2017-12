EDP deve demitir 400 pessoas no Brasil até 2006, diz jornal A Electricidade de Portugal (EDP) pretende dispensar 1.360 trabalhadores entre 2003 e 2006 somente na área de distribuição elétrica, informou hoje o jornal português Diário Econômico. No Brasil, onde já está sendo adotado um rigoroso plano de eficiência e redução de custos, está prevista a rescisão de 400 contratos de trabalho nos próximos três anos. Segundo o jornal, a EDP pretende elevar os resultados operacionais no Brasil dos atuais R$ 400 milhões para R$ 1,3 bilhão em 2006. A base dessa estratégia será a reestruturação organizacional das atividades do grupo no país, através da eliminação de um conjunto de empresas, o que deverá gerar um acréscimo de eficiência no plano fiscal. Em 2006, o capital investido no Brasil somará R$ 7,5 bilhões, ante os R$ 5,7 bilhões em 2002. Já o seu fluxo de caixa operacional deverá atingir R$ 1,3 bilhão em 2006, o triplo do valor alcançado no ano passado.