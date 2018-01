EDP estuda a construção de 2 hidrelétricas no Tocantins A empresa portuguesa EDP, que no Brasil controla as distribuidoras de eletricidade Bandeirante, Enersul e Escelsa, está estudando a viabilidade de construir duas hidrelétricas no Rio Tocantins. Segundo uma reportagem publicada hoje no jornal português Público, as usinas seriam em Tupira e Ipueiras e a construção teria a parceria do grupo brasileiro da área de energia Rede. O presidente da empresa, Francisco Sánchez, confirmou também que a participação da EDP na licitação das duas usinas depende da geração de fluxo de caixa das empresas brasileiras que controla. Entre as duas possibilidades, a de Tupira com previsão de 520 megawatts de potência é considerada a mais difícil por envolver áreas de reserva indígena. Uma das vantagens de Ipueiras, que terá 460 megawatts de potência, está a de ficar entre duas hidrelétricas em que a EDP tem investimentos, Lajeado e Peixe Angical. Sánchez afirmou ao Público que neste momento a empresa está negociando com o BNDES um empréstimo de R$ 1,2 bilhões para a construção de Peixe Angical, que deverá começar a produzir energia em 2006. Também a construção da usina de Couto Magalhães, na fronteira entre o Mato Grosso e Goiás deverá ter financiamento em reais. Construída em parceria com o grupo Rede, Couto Magalhães terá um custo em torno de 130 milhões de dólares e começará a operar em 2007. Atualmente, a EDP tem investimentos de US$ 2 bilhões no Brasil, com uma participação de 6,8% no mercado de distribuição de eletricidade. A empresa encontra-se em processo de transferência de todos os investimentos no País que na distribuição de energia também incluem 11,27% da CERJ, 2,32% da Coelce e, na produção, 80% da Fafen, na Bahia para a holding EDP Brasil, com o objetivo de tornar a empresa atrativa para os grandes investidores internacionais quando seu capital for aberto. Segundo dados da empresa, a holding EDP Brasil conta com ativos de R$ 1,23 bilhão, capital social de R$ 1,1 bilhão, patrimônio líquido de R$ 1,17 bilhão e um passivo de 61 milhões de reais.