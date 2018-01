EDP investe ? 36,7 milhões na Bandeirante Energia A Bandeirante Energia, controlada pela portuguesa EDP, investiu 36,7 milhões de euros num novo centro de operação e de distribuição no Brasil, informou hoje o jornal português Diário Econômico. O novo centro, na cidade de Mogi das Cruzes, a 50 quilômetros de São Paulo, vai permitir a supervisão das operações no sistema elétrico e a monitorização de instalações de alta tensão à distância. Segundo a empresa, com a implantação do novo centro, o tempo gasto com reparos na rede vai diminuir, assim como o período que o consumidor fica sem energia. O centro de Mogi das Cruzes vai funcionar integrado ao centro de São José dos Campos (interior do Estado).