EDP quer produzir mais energia no Brasil A Eletricidade de Portugal (EDP) quer reforçar a sua capacidade de potência instalada na área de produção hidroelétrica no Brasil entre 400 megawatts e 500 megawatts através da construção de novas centrais geradoras, informou hoje o jornal português Diário Econômico. Apesar disso, o grupo português não pretende participar do leilão de mais nove concessões de centrais hidrelétricas que será realizado em julho pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma dessas novas concessões está localizada no Rio Tocantins, onde a EDP já possui vários projetos em parceria com o grupo Rede. Uma fonte da empresa disse ao jornal que a prioridade da EDP é a de consolidar as atuais operações no Brasil. Segundo ela, as novas concessões vão requerer grandes investimentos e não são atrativas. A mesma fonte afirmou que os futuros projetos da EDP não se concentrarão necessariamente na região do Rio Tocantins, podendo ser focados nas áreas Sudeste e Centro Oeste. A EDP já realizou estudos em Toporantins e Poeiras. Segundo o jornal, a EDP está realizando uma reorganização e centralização orgânica de suas unidades no Brasil para permitir que os acionistas da empresa, na sede em Lisboa, tenham uma maior transparência dos resultados. Um dos objetivos dessa reestruturação é permitir que as operações de financiamento no Brasil sejam feitas com o fluxo de caixa gerado localmente. Além disso, a EDP Brasil está estudando a possibilidade de ser cotada na bolsa de valores.