EDP reduz participação na Companhia de Eletricidade do Rio A companhia Eletricidade de Portugal (EDP) deverá reduzir a sua participação na Companhia de Electricidade do Rio de Janeiro (Cerj) para cerca de 6%, após o novo aumento de capital da distribuidora brasileira, informou hoje o jornal português Diário Económico. Segundo o diário, uma fonte oficial do grupo português disse, no entanto, que ainda estão ocorrendo negociações com a Endesa, acionista majoritária da Cerj e que ainda não foi tomada qualquer decisão final a respeito do tema. A Endesa pretende reestruturar a dívida financeira da Cerj, estimada em R$ 1,2 bilhões. Por isso, decidiu transformar em ações da Cerj cerca de US$ 250 milhões de créditos que possuía na empresa. O objetivo é tornar a Cerj auto-suficiente em termos financeiros. Uma vez aprovada a operação de reforço do capital, a Endesa propõe-se renegociar a dívida de curto prazo, no valor de R$ 240 milhões.