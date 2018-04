Eduardo Duhalde tem apenas 0,42% de aprovação O governo do presidente Eduardo Duhalde tem apenas 0,42% de aprovação, segundo pesquisa realizada pela Universidade Torcuato Di Tella para medir a confiança na administração pública argentina. A pesquisa feita mensalmente revela que Duhalde tem um índice ainda menor que o de Fernando de la Rúa antes de sair pelas portas do fundo da Casa Rosada, em dezembro de 2001, dois anos antes de terminar seu mandato, totalmente desmoralizado. Naquele período pré-renúncia, De la Rúa obteve 0,76% da confiança dos argentinos. Segundo a Universidade, 83% dos entrevistados sustenta que a maioria dos integrantes do governo é corrupta, enquanto que 84% pensa que o governo não sabe como resolver os problemas do país. Leia o especial