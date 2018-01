Presidente da Firjan declara apoio ao governo do presidente em exercício Michel Temer

RIO - O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, reiterou nesta segunda-feira o apoio da entidade ao governo do presidente em exercício Michel Temer. "Não é hora de jogar para a torcida. É hora de apoiar um governo pelo qual lutamos", afirmou o líder empresarial, ao fazer a abertura de palestra do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante almoço na sede da Firjan.

Segundo Eduardo Eugenio, o empresariado deve estar preparado para fazer sua parte. O presidente da Firjan também cobrou que o Congresso Nacional faça o mesmo. "O Congresso tem a responsabilidade histórica de cumprir o papel que se espera dele", disse.

Apesar do avanço da operação Lava Jato, para Eduardo Eugenio, os congressistas foram eleitos para entregar um Brasil melhor para o povo, e os parlamentares têm o dever patriótico de votar a favor das medidas anunciadas pela equipe econômica do governo Temer, ou, no mínimo, apresentar alternativas melhores. "A verdade é que o Brasil não tem um plano B, só tem o plano T, de Temer", disse Eduardo Eugenio.