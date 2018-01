Eduardo Giannetti, economista e assessor de Marina Silva nas campanhas de 2010 e 2014

‘Economia vive hemorragia’

“A continuidade do governo Dilma é extremamente preocupante. A economia está vivendo uma hemorragia. Existe uma perspectiva de colapso, com o aumento do desemprego e com a perda de conquistas sociais fundamentais nas últimas décadas. Há um descontrole das finanças públicas, levando a dívida pública para uma trajetória explosiva. No caso de o governo continuar, com o papel que o Lula vem assumindo, vejo uma política econômica mais pragmática. Uma aventura, como a nova matriz econômica, dificilmente seria sancionada pelo Lula depois que os resultados começaram a surgir. E a Dilma insistiu além do limite do razoável.”

TEMER

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Pode preparar o terreno’

“O Michel Temer vai receber dos agentes econômicos o benefício da dúvida e desfrutar de um período de lua de mel. Não sei quanto tempo dura essa lua de mel e o que vem depois dela. Se, nesse período, o Temer conseguir dar indicações consistentes de que é capaz de implementar reformas e colocar a dívida pública numa situação mais equilibrada, acho que ele pode ser bem-sucedido e preparar o terreno para que o próximo governo dê início a um processo consistente de melhora da vida dos brasileiro. Estou me baseando no documento ‘Uma Ponte para o Futuro’. Se ele conseguir implementar parte do programa, terá prestado um serviço relevante.”