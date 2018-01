Eduardo Nunes assumirá presidência do IBGE O chefe do Departamento de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Nunes, vai assumir a presidência da instituição a partir da próxima semana, em substituição ao atual presidente Sérgio Besserman Vianna, que deverá ter hoje o último dia no cargo, segundo fontes do IBGE. Nunes seria uma indicação do senador Aloízio Mercadante (PT), que na semana passada criou uma polêmica pública com Besserman por causa da mudança de metodologia na Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto. O nome de Nunes já vinha sendo cogitado para o cargo há algumas semanas e a sucessão deverá ocorrer sem atropelos. O IBGE deverá confirmar oficialmente o nome de Nunes ainda hoje.