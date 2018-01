Educação pressiona inflação em SP Pressionada principalmente pelo grupo Educação, Leitura e Recreação, a inflação semanal medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) apresentou desaceleração no período até 22 de fevereiro. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o resultado foi positivo em 0,10%, ante alta de 0,16% na taxa até 15 de fevereiro. O setor teve desaceleração de 1,23% para 0,71%. A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre -0,05% a 0,16%, e acima da mediana das expectativas (0,04%). Dos sete grupos que compõem o indicador, cinco registraram desaceleração e até deflação de preços, no mesmo período de comparação. Além de Educação, é o caso de Habitação, Vestuário, Transportes e Despesas Diversas. Os outros grupos registraram aceleração de preços ou deflação menos intensa, como Saúde e Cuidados Pessoais e Alimentação. Grupos medidos pelo IPC-S Setor Até 15 de fevereiro Até 22 de fevereiro Variação Educação 1,23% 0,71% -0,52 Vesturário -1,19 -1,43% -0,24 Despesas Diversas 0,33% 0,24% -0,09 Habitação zero -0,03% -0,03 Transportes 1,17% 1,15% -0,02 Alimentação -0,36% -0,35% -0,01 Saúde e Cuidados Pessoais 0,46% 0,54% 0,08 Produtos Por produtos, as mais expressivas quedas de preço foram registradas por batata-inglesa (-8,04%); tomate (-18,02%) e mamão da amazônia - papaya (-15,71%). Já as altas de preço mais expressivas foram registradas em açúcar refinado (14,90%); tarifa de ônibus urbano ( 1,48%); e gasolina (1,09%). O IPC-S mede a inflação para famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos, em São Paulo e no Rio de Janeiro.