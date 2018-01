Educação provoca nova alta do IPC O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, teve alta de 1,95% na terceira quadrissemana de janeiro, porcentual superior ao da pesquisa anterior, quando o IPC foi de 1,79%. O grande responsável pela alta da inflação no município de São Paulo foi Educação, que teve variação de 5,63% (ante 3,76% da segunda quadrissemana). O item vem apresentando altas gradativas desde a primeira prévia do ano, em razão da proximidade do início do ano letivo. Já a alta do transporte público foi responsável pela variação de 4,06% do grupo Transportes, que também vem registrando sucessivas altas. Na pesquisa divulgada semana passada, a alta foi de 1,94%. Todos os demais itens tiveram variações menores em relação à segunda quadrissemana. Alimentação caiu de 2,65% para 2,18%, mas a maior queda continua sendo Vestuário, em razão das liquidações de verão. A queda, que foi de 0,19% na segunda prévia do mês foi ainda maior na pesquisa divulgada nesta manhã: -0,62%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,65%; Alimentação: +2,18%; Transportes: +4,06%; Despesas Pessoais: +3,01%; Saúde: +0,78%; Vestuário: -0,62%; Educação: +5,63%; Índice Geral: +1,95%.