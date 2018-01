Educação puxa inflação em SP em janeiro O Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo subiu 0,72% em janeiro, segundo apurou o Dieese. Trata-se de uma inflação 0,53 ponto porcentual acima da taxa de 0,19% verificada em dezembro. No mesmo mês do ano passado, o ICV havia registrado alta de 0,91% nos preços de bens e serviços na capital. Com o resultado de janeiro, a inflação acumulada em São Paulo nos 12 meses entre fevereiro do ano passado e janeiro último chega a 4,34%. De acordo com a coordenadora do índice, Cornélia Nogueira Porto, a elevação da inflação no mês passado se deu em resposta aos aumentos de 4,44% dentro do grupo Educação e Leitura. Só as mensalidades sofreram um reajuste médio de 7,55%. O grupo Alimentação subiu 0,33%, puxado basicamente pelo subgrupo alimentação fora do domicílio, com elevação de 1,48%. Ainda dentro do grupo dos alimentos, os industrializados subiram 0,58% e os in natura mostraram deflação de 0,45%. Desaceleração já começa em fevereiro A perspectiva é de que o ICV encerre o mês de fevereiro em alta de 0,20%. De acordo com a coordenadora do índice, a diferença ficará por conta do esgotamento das pressões do grupo Educação sobre a inflação do paulistano como se verificou em janeiro. Também os preços dos alimentos fora do domicílio deverão apresentar algum arrefecimento dado que o aumento verificado em janeiro carrega um pouco da sazonalidade do período de férias. Hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV) anunciou que a inflação semanal na primeira semana de fevereiro apresentou o menor resultado desde a quarta semana de outubro de 2005 (0,42%) - ficou em 0,45%. As desacelerações nos preços de Educação, Leitura e Recreação, que caiu de 2,81% para 2,22%; e Alimentação, que foi de 0,59% para 0,07%, foram apontados como responsáveis pela menor taxa do indicador.