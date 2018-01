Efeito da alta do juro não se dá na semana seguinte, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, declarou hoje que o efeito da política monetária (alta de juros sobre o controle da inflação) não se dá na semana seguinte, mas que leva de seis a nove meses para ser observado. Ele fez a declaração em resposta à pergunta sobre porque da inflação corrente estar resistindo a cair. "Será que nós não vamos observar resultados?", indagou Palocci aos jornalistas, quando lembrado que a alta de juros já dura sete meses. Palocci lembrou que no começo do ano passado o Banco Central fazia um diagnóstico de que deveria olhar a evolução da taxa de juros e não se precipitar. Na ocasião, segundo Palocci, o BC foi muito criticado. "Nos meses seguintes, se verificou que o BC estava absolutamente certo no seu diagnóstico", afirmou. Palocci destaca que a mesma coisa acontece neste ano. "O BC começou a fazer um esforço em relação ao controle de inflação e muita gente, de novo, critica o BC. Mas os dados mostram que o BC estava certo. Resultados virão. A política monetária traz resultado", disse. Segundo ele, é preciso ter claro que o controle da inflação tem de ser uma prioridade."Se você não equilibra a inflação, ela tira a renda das famílias e desorganiza o processo econômico", disse. Sobre o fato de que as expectativas inflacionárias neste ano e em 12 meses têm piorado, segundo a pesquisa Focus, Palocci preferiu não tecer comentários, afirmando que esta semana tem reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e que é preferível deixar que o Comitê tome suas decisões e publique a ata sobre elas.