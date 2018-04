Efeito do corte da Selic no crediário é de centavos

O corte de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, a Selic, tem impacto irrisório, de centavos, no valor mensal desembolsado pelo consumidor que compra a prazo ou recorre ao cheque especial para fechar as contas no fim do mês. Uma simulação feita pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) mostra, por exemplo, que a prestação de uma geladeira de R$ 1,5 mil, financiada em 12 vezes sem entrada, diminui R$ 0,39. Ao quitar totalmente o crediário, o consumidor terá economizado R$ 4,69. No caso de um empréstimo de R$ 1 mil no cheque especial por 20 dias, o consumidor deixará de gastar R$ 0,27 ao final do período. "O efeito prático da queda da Selic nos juros cobrados do consumidor é pequeno tanto quando se avalia os cortes a cada reunião do Copom como por um período mais longo, desde o fim do ano passado, por exemplo", afirma o vice-presidente da Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira. O consumidor também não consegue perceber o impacto da redução da Selic nos juros dos financiamentos. "Procuramos eliminar os juros de nossa vida", diz a gerente Angela Maria Forte Braga, que, ao lado do marido, o motorista Laércio Braga, fazia compras, na tarde de ontem, em um hipermercado na zona norte de São Paulo. O casal gastou R$ 650 em um aparelho de som portátil e um jogo de panelas, valor que seria parcelado em seis vezes no cartão. "Evitamos fazer financiamentos longos porque os juros são pesados", disse Angela. Ela ressaltou que nunca precisou usar o financiamento rotativo do cartão de crédito e não tem cheque especial. A exceção foi o carro, cujo financiamento, em 60 meses, foi feito há dois anos - em condições de juros menos favoráveis. "Hoje pagaríamos prestações menores por causa da redução de impostos. Não acho que os juros estejam caindo muito." CENÁRIO Mais importante que o efeito da queda do juro no dia a dia é o cenário positivo de longo prazo, ressalta Ribeiro de Oliveira. Com as cinco quedas consecutivas dos juros básicos, os bancos tendem a reduzir as aplicações em títulos públicos, que ficam menos rentáveis. Com isso, os bancos vão acirrar a disputa pelos empréstimos ao consumidor. Na análise do economista, essa concorrência entre as instituições financeiras deverá provocar uma queda maior nos juros ao consumidor. "Durante muito tempo vimos, a Selic caindo e os bancos não repassando essa queda de forma proporcional para o consumidor."De agora em diante, esse comportamento das instituições financeiras deverá mudar, prevê. Ele acredita que os bancos vão ter mais apetite pelo crédito e deverão reduzir os juros na ponta mais do que proporcionalmente à queda na taxa Selic. "Será uma situação totalmente atípica", observa. Entre dezembro do ano passado e junho deste ano, por exemplo, a taxa básica de juros caiu 32,73%. Enquanto isso, os juros médios cobrados do consumidor, incluindo compra de bens, empréstimos pessoais e cheque especial, recuaram apenas 4,38%, apontam os cálculos da Anefac. É exatamente esse descompasso entre os juros básicos e os juros ao consumidor que deverá mudar. Ribeiro de Oliveira pondera que, apesar do corte de 0,5 ponto porcentual da Selic ser irrisório para o consumidor, o efeito psicológico é fundamental.